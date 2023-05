Tras revelarse el elenco del doblaje en español latino en Spider-Man: Across the Spider-Verse, el Escorpión Dorado se defendió de las críticas, pero los usuarios lo volvieron a tundir.

En sus historias de Instagram, Alex Montiel de 41 años de edad, mejor conocido como el Escorpión Dorado, se defendió de las críticas por su incursión en el doblaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Durante su video, el Escorpión Dorado agradeció las muestras de cariño pero también se defendió de quienes lo criticaron por estar en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

“Muchas gracias por los comentarios chidos y los no tan chidos pues es un deja vú. Cada que hay un anuncio de este tipo es lo mismo y los mismos argumentos y el mismo éxito en taquillas” Alex Montiel, el Escorpión Dorado

No obstante y pese a los argumentos del Escorpión Dorado y presentar los varios personajes que ha hecho a lo largo de su carrera, a los usuarios no les terminó por convencer.

El Escorpión Dorado asegura que se ha preparado años pese a las críticas por Spider-Man: Across the Spider-Verse

Alex Montiel, mejor conocido por ser el Escorpión Dorado, se ha defendido de las críticas tras revelarse que será parte del elenco de doblaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

En Spider-Man: Across the Spider-Verse, Alex Montiel interpretará al Buitre , uno de los villanos clásicos en los cómics, caricaturas y películas de Spider-Man.

Y es que ante las críticas por incluir Sony a los startalent como influencers y streamers, el Escorpión Dorado, aseguró que se ha estado preparando desde el año 2000 participando en más de 10 películas:

Bumblebee (2018)

Deadpool 2 (2018)

Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras - Bebop (2016)

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Adrian Toomes / El Buitre (2023)

DC Liga de Súper-Mascotas - Ace (2022)

¡Scooby! - Brian/Fabulman (2020)

La vida secreta de tus mascotas 2 - Chuck (2019)

La gran aventura LEGO 2 - Linterna Verde (2019)

Wifi Ralph - Lee (2018)

Bob Esponja: Un héroe fuera del agua - Kyle, la gaviota (2015)

Y es que aunque el Escorpión Dorado presentó clips de sus doblajes demostrando que tiene la capacidad y ninguno suena igual, muchos usuarios no estuvieron de acuerdo.

Lo cual hizo que Alex Montiel, conocido como el Escorpión Dorado, fuera tundido en redes; aunque otros más lo terminaron apoyando.

“El doblaje tiene una labor social. El primer anuncio fue en 2015 con Bob Esponja. Para que yo llegara a ese momento, mi sueño empezó hace mucho tiempo en el 2000 cuando tomé mi primer curso de doblaje; en todos los proyectos aprendo mucho de los admirados que se dedican al 100 por ciento” Alex Montiel, el Escorpión Dorado

Ante las críticas por su inclusión en Spider-Man: Across the Spider-Verse, aseguró que no dejará de acudir a los llamados pese a las críticas que pueda generar.