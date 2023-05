A través de sus redes sociales, el streamer de Twitch JuanSGuarnizo de 26 años de edad, anunció que debutará en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

En su Twitter, JuanSGuarnizo anunció que será parte del doblaje oficial en español latino para la nueva película animada de Sony, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Algo que ha dividido a las redes sociales, pues hay quienes han felicitado a JuanSGuarnizo por ser parte del doblaje en español de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Otros han criticado no solo la elección de JuanSGuarnizo como parte del elenco de doblaje en español de Spider-Man: Across the Spider-Verse, pues hay otros influencers y los llamados “star talent”.

Siempre soñé con tener una oportunidad en el mundo del doblaje, se imaginarán la felicidad que siento al ver que esta oportunidad llegó con una película de uno de los personajes que más me gustan en esta vida.



Estos son todos los influencers además de JuanSGuarnizo que para doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse

