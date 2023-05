Luego de que JuanSGuarnizo de 26 años anunciara que será parte del doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse, los memes no tardaron en dividir las opiniones entre quienes lo aman o lo odian.

El próximo 1 de junio se tiene previsto que se estrene la primera parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse, por lo que las promociones ya comenzaron.

Y entre ellas, Sony Latinoamérica reveló parte del cast que será en encargado de darle voz para su doblaje en español a Spider-Man: Across the Spider-Verse; entre ellos JuanSGuarnizo.

Sin embargo, los memes y usuarios ya hablaron y se han dividido las opiniones por la inclusión de JuanSGuarnizo en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Siempre soñé con tener una oportunidad en el mundo del doblaje, se imaginarán la felicidad que siento al ver que esta oportunidad llegó con una película de uno de los personajes que más me gustan en esta vida.



Hoy oficialmente puedo contarles que seré la voz de un Spider-Man en… pic.twitter.com/1jttJ4ekWb — ElJuaniquilador 💪 (@JuanSGuarnizo) May 16, 2023

Los memes se dividen por JuanSGuarnizo al colarse a Spider-Man: Across the Spider-Verse

Los anuncios de Spider-Man: Across the Spider-Verse sobre el doblaje latino despertaron la controversia en redes sociales y con ellos, los memes.

Especialmente al revelar que el popular streamer de Twitch, JuanSGuarnizo será parte de doblaje con un personaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse aún no revelado.

En ese sentido, los usuarios y sus memes ya hablaron sin un punto medio, pues aseguraron que aman u odian la participación de JuanSGuarnizo en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Por ejemplo, los fans de JuanSGuarnizo lo han felicitado hasta el cansancio, y sus memes demuestran que lo apoyarán cuando salga Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Incluso los memes aseguran que con la participación de JuanSGuanrnizo -y otros influencers-, les han dado más ganas de ver Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Por otro lado, hay quienes critican a JuanSGuarnizo por ser parte de los llamados “startalent”, asegurando que le ha quitado el lugar a los actores de doblaje.

Mientras que otros memes también se han quejado de JuanSGuarnizo porque aseguran, no les gusta su voz para ningún personaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Memes aman y odian a JuanSGuarnizo por estar en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Especial)

JuanSGuarnizo responde a haters por estar en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Luego de que JuanSGuarnizo revelara que será parte del doblaje en español latino de Spider-Man: Across the Spider-Verse, hubo memes que lo amaron o lo odiaron.

Sin embargo, JuanSGuarnizo, originario de Colombia pero nacionalizado mexicano, ya respondió a sus haters y aseguró que siempre ha sentido un respeto y fanatismo al doblaje.

Por lo que al llegarle la invitación de formar parte del doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse, era una oportunidad que no podía rechazar.

“Mi participación es corta pero muy especial, fui dirigido por un maestro del doblaje (que no sé si puedo revelar entonces mejor no lo digo) con el que repetimos las líneas las veces necesarias, hasta que todos estuviéramos satisfechos con el trabajo hecho. Nos vemos en el cine.” JuanSGuarnizo

Los que me conocen saben el respeto, admiración y fanatismo que siento hacia el doblaje. A mí, al igual que al resto de los invitados a participar se nos presentó una oportunidad que ningún fan de Spidey quisiera dejar pasar.



Mi participación es corta pero muy especial, fui… pic.twitter.com/6il2Mt52AF — ElJuaniquilador 💪 (@JuanSGuarnizo) May 16, 2023

Memes aman y odian a JuanSGuarnizo por estar en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Especial)

