Endless Dungeon tiene una larga historia aunque no lo parezca; desde 2014 con el lanzamiento del juego Dungeon of the Endless.

Este fue el precursor de Endless Dungeon, ya que su sistema roguelike llamó mucho la atención y la franquicia se expandió con más juegos y comics.

Amplitud Studios ha sabido llevar este universo a través del tiempo y ahora vuelve con un sucesor espiritual de la obra de 2014 que agradó tanto a la industria.

Pero evolucionando con varias mecánicas de juego que lo hacen desafiante y divertido al mismo tiempo.

Endless Dungeon (Amplitude Studios)

¿Cómo es Endless Dungeon?

La historia de Endless Dungeon comienza en una misteriosa estación espacial, de la cual muy pocos han podido escapar.

Nuestros héroes se reúnen en la cantina para discutir quienes serán los encargados de explorar el lugar y encontrar una salida mientras se enfrentan a una ola de monstruos tan pintorescos como variados.

En sí la trama de Endless Dungeon no es nada del otro mundo, sólo una excusa para que le hagas frente a una aventura frenética.

La esencia del juego es un roguelike isométrico con gestión de recursos; pero a su vez tiene una fuerte inspiración en los defense tower.

En cada habitación hay lugares para crear torretas y fuentes de suministros que te ayudan a defenderte de las hordas de enemigos que quieren atacarte.

Al mismo tiempo en Endless Dungeon tendremos que gestionar recursos como “Industria”, que permite construir generadores; “Ciencia”, para usar terminales de investigación; “Polvo” y “Comida”, para iluminar lugares oscuros o regenerar vida.

Todo esto mientras intentas vas mejorando tu equipo y nivel para enfrentarte al jefe final de cada piso.

Endless Dungeon está pensando en jugarse en multijugador, lo cual lo hace mucho mas divertido y emocionante, al tener que ponerte de acuerdo sobre quién va a defender o quién revisará la gestión de recursos.

Todo esto le agrega complejidad al juego; pero de forma amena; además se adapta a la cantidad de personas que están jugando, lo cual lo hace un poco mas retador.

Ahora bien, si juegas en solitario los compañeros pasan a ser controlados por el CPU; pero puedes darles pequeñas órdenes para dejarlos defendiendo un lugar o cambiar de personajes para usar sus habilidades.

¿Cómo se ve Endless Dungeon?

La parte gráfica de Endless Dungeon está muy bien lograda, el estilo de caricatura con colores sólidos logran un aspecto visual que sirve muy bien para este título.

Lo cual suma mucho a la la temática espacial; además los jefes finales, los héroes, así como los efectos de las armas y los poderes están muy bien logrados.

En la parte de audio de Endless Dungeon; podemos decir que la música es otro gran logro, pues se adecúa muy bien con el estilo western de la obra.

Además de que aporta momentos de tensión, sobre todo en los enfrentamientos contra los jefes, lo cual suma mucho a la experiencia.

Y claro, nada de esto serviría de no ser por la gran interpretación de actores y actrices que hacen a los personajes.

A que a pesar de no ser muchos, cada uno logra darle una personalidad única a los héroes y heroínas en pantalla.

¿Vale la pena Endless Dungeon?

Endless Dungeon es un gran juego, con una complejidad que los más veteranos agradecerán, así como una curva de aprendizaje es bastante adecuada.

Esto no significa que Endless Dungeon sea complaciente, habrá momentos de frustración por la dificultad de los roguelikes; pero es un reto que se siente bien.

Lo único a cuestionar un poco es la rejugabilidad, que a pesar de que se siente bien en general, a veces cae en lo repetitivo.

En general, es un título para los que se quieren inciar en el género, como para los que ya son veteranos. La dificultad y variedad están muy bien logrados y aseguramos que pasaran horas de diversión.