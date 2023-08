Armored Core VI: Fires of Rubicon no es lo que esperarías de un juego de From Software; pero eso no es malo.

Al contrario, Armored Core VI: Fires of Rubicon nos muestra que el ya legendario estudio desarrollador puede ir más allá de un sólo género.

Regresando a sus raíces, para darle un nuevo matiz a los ya olvidados juegos de robots gigantes, entregando una experiencia más que adictiva.

La cual estamos seguros, le dará aún más fama y fans a la desarolladora japonesa, sobretodo de aquellos fans de los mechas.

¿De qué trata Armored Core VI: Fires of Rubicon?

Armored Core VI: Fires of Rubicon nos lleva a un futuro distante donde la humanidad pelea por un recurso conocido como “coral”.

Tú eres un mercenario conocido como Raven, el cual acepta trabajos de las diferentes facciones que se pelean por el control del coral en el planeta Rubicon.

En realidad no te importa lo que pase con esta guerra, simplemente te aprovechas de esta para tener un mejor futuro.

Sin embargo, poco a poco te verás arrastrado por la marea bélica de Rubicon, la cual parece no tener fin.

La historia de Armored Core VI: Fires of Rubicon se cuenta de una manera un tanto curiosa, pues no es directa o se descubre en el entorno como en los DarkSouls.

Aquí todo es de manera indirecta, manteniendo el concepto de que eres un mercenario que sólo hace su trabajo y no toma partido.

Así en realidad nunca conoces como tal a los personajes del juego, pues todo se hace a través de mensajes y llamadas por comunicador.

No obstante, esto hace que la inmersión sea mayor, ya que te enteras de todo lo que acontece a tu alrededor, quienes pelean y el por qué.

Si bien esta manera de desarrollar la trama impide que conectes del todo con esta, por lo menos te mantiene atento de lo que sucede.

Además de servir como una excusa para desplegar el poder de tu mecha en cada una de las misiones de Armored Core VI: Fires of Rubicon.

¿Cómo se juega Armored Core VI: Fires of Rubicon?

En Armored Core VI: Fires of Rubicon la construcción de tu mecha es la clave de todo, sobretodo si entiendes que no hay una sola configuración adecuada.

Armored Core VI: Fires of Rubicon te permite personalizar casi cada aspecto de tu robot, desde sus armas, hasta las turbinas que usará.

Cada una de las piezas aumenta ciertas estadísticas; pero reduce otras, por lo que deberás de estar al pendiente de lo que requieres en cada misión.

Toma en cuenta que las misiones no son en un escenario abierto; estas se desarrollan en ambientes cerrados por capítulos.

Desde el hangar eliges la misión que más te guste, vas a una zona, cumples tu objetivo y regresas a tu base, así es toda la dinámica en Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Ahora bien, en el campo de batalla de Armored Core VI: Fires of Rubicon las cosas son bastante dinámicas, pues te puedes mover por toda la arena para atacar o esquivar a tus enemigos.

Puedes usar armas a dos manos, misiles, escudos de energía, rayos, volar unos segundos, esquivar en todas direcciones; estamos hablando de toda la dinámica que esperarías de un juego de mechas.

Obviamente que tan ágil o fuerte seas dependerá de la configuración de tu robot, algunas piezas te sumarán peso, mientras que otras te harán más poderoso o te añadirán munición.

Porque eso sí, fuera de las armas cuerpo a cuerpo, no tendrás tiros infinitos, así que debes de estar al pendiente de cómo utilizas cada una de tus balas y misiles.

Con esto ya te harás a la idea que Armored Core VI: Fires of Rubicon no es difícil al estilo de Dark Souls, el juego es tan accesible o retador cómo tú mismo te lo hagas.

Si logras dominar el ensamblaje de robots, es posible que el título no te suponga un mayor reto; eso incluye a los jefes, los cuales tienen una estrategia muy marcada para ser derrotados.

Aunque caigas derrotado al inicio, tal vez comprar una nueva pieza y cambiar otra sea la clave para una victoria aplastante.

Así que si esperabas un juego retador desde el inicio, que implicara un nivel de habilidad superior, lamentamos decirte que Armored Core VI: Fires of Rubicon no es de ese estilo.

Aquí vale igual toda la planeación previa, que la ejecución en el campo.

¿Cómo se ve Armored Core VI: Fires of Rubicon?

Armored Core VI: Fires of Rubicon es hermoso en todo su apartado estético, desde la manera en que están diseñados los robots, hasta los ambientes.

En Armored Core VI: Fires of Rubicon todo está envuelto en un halo de decadencia, lo cual queda patente en todas las zonas que visitas.

Desde ciudades destruidas, hasta bases en medio de territorios congelados; todos y cada uno de ellos se ve bastante bien.

A esto hay que sumar los efectos visuales, pues en las batallas tienes cientos de balas, explosiones y estelas de luz por todos lados, sin que esto le reste calidad al juego.

En nuestra experiencia jamás encontramos atisbos de bugs, glitches, lag o algo que nos sacara del juego de manera evidente.

From Software lo logró al entregar en Armored Cored VI: Fires of Rubicon un juego totalmente optimizado.

Lo mismo va para los efectos de sonido, pues estos te meten de lleno en este mundo donde la guerra depende de robots gigantes.

Todos los disparos, explosiones y articulaciones que se escuchan son como esperarías que fueran de una batalla entre titanes de hierro.

De hecho, si eres fan de los animes de mechas, reconocerás algunos sonidos clásicos de obras como Gundam.

Finalmente las voces son muy buenas, tanto en japonés, como en inglés; aunque recomendamos más esto último porque se ajusta mejor al contexto de la obra.

¿Armored Cored VI: Fires of Rubicon vale la pena?

Armored Cored VI: Fires of Rubicon demuestra que no importa lo que haga, From Software jamás te decepcionará.

Aunque no es del estilo que todos están acostumbrados, Armored Cored VI: Fires of Rubicon vale por sí mismo igual o más que un Dark Souls.

Las peleas son intensas, el nivel de detalle es muy alto, la estrategia está bien planeada y la trama llega a ser bastante relevante.

Seas o no fan de los mechas, este es un juego al que le debes de dar una oportunidad.