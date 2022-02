‘Elden Ring’ combina lo mejor de George R. R. Martin y From Software (RESEÑA)

‘Elden Ring’ combina lo mejor de George R. R. Martin y From Software, al darnos un gameplay que remite a todas las obras del estudio, así como una historia digna de las leyendas de Westeros.

Y es que tal vez no haya juego más esperado en este inicio de 2022 que ‘Elden Ring’, el cual fuera anunciado hace ya varios años y que por un momento se pensó cancelado.

No hay que decirlo, desde su primer tráiler la expectativa se fue al cielo, pues ‘Elden Ring’ era desarrollado por el estudio del momento, junto al escritor del momento.

Elden Ring (Bandai-Namco)

Se esperaba mucho de ‘Elden Ring’ y podemos decir que, desde nuestra interpretación, el juego no decepciona en casi ningún aspecto, entregando un título digno de los nombres detrás de él.

Claro que ‘Elden Ring’ no es perfecto, tiene un par de inconvenientes; pero en general estamos ante otra de las grandes obras de From Software.

Pasemos a ver qué nos ofrece ‘Elden Ring’.

¿De qué trata ‘Elden Ring’?

Quienes hayan jugado los títulos de From Software sabrán que parte de la experiencia es ir descubriendo la trama poco a poco, cosa que se mantiene en ‘Elden Ring’.

Por ello, tan sólo te daremos un muy pequeño esbozo del contexto en el que nos sitúa ‘Elden Ring’.

‘Elden Ring’ se desarrolla en un mundo desolado, luego que se desatara una guerra por los fragmentos del “Anillo de Elden”, cuyo poder significaría controlar las “Tierras Intermedias”.

Tu encarnas a un “Tiznado”, un ser que ha sido elegido para reclamar el Anillo, enfrentando a semidioses corruptos y todos los males que azotan las regiones de ‘Elden Ring’.

Elden Ring (From Software)

Como imaginarás, esto sólo es el contexto de ‘Elden Ring’, detalles de la trama y sus personajes los encontrarás mientras exploras los territorios.

From Software logra armar una gran mitología con ‘Elden Ring’, donde cada personaje y calabozo que encuentres suma al relato, armando una narrativa inmensa que entrelaza todos y cada uno de los eventos.

‘Elden Ring’ logra esto gracias al planteamiento de George R. R. Martin, que si bien se nota que se basó en ‘El Señor de los Anillos’, le da un giro más oscuro a la batalla por el “Anillo Único”.

Si bien George R. R. Martin no escribió de manera puntal toda la historia de ‘Elden Ring’, sí puso las bases de este mundo, con sus dioses, criaturas, leyendas y demás.

Elden Ring (Bandai-Namco)

Con esto From Software moldeó toda la narrativa de ‘Elden Ring’, la cual te atrapa desde el primer momento que pones el juego y te incita a revisar cada lugar de las Tierras Intermedias.

¿Cómo se juega ‘Elden Ring’?

‘Elden Ring’ combina los estilos de ‘Dark Souls’ y ‘Sekiro’, aunque dejando de lado la acción de este último en favor de un tono más RPG, incluso más que los primeros ‘Souls’.

En ‘Elden Ring’ comienzas eligiendo una clase de personaje, dependiendo de la que escojas se te darán atributos y el juego puede ser más o menos difícil.

Si bien puedes diseñar tu personaje en ‘Elden Ring’, a menos que elijas al Wretch (que va sin ropa), no se notarán las ediciones que hiciste.

Como en otros juegos de From Software, los gatillos del control sirven para usar las armas de ‘Elden Ring’, tanto las de combate cercano, como las de distancia.

Elden Ring (Especial)

De igual manera, ‘Elden Ring’ cuenta con una barra de estamina que se vaciará de acuerdo a los golpes, esquivas y bloqueos que hagas durante un combate.

Algo a destacar de ‘Elden Ring’ es que no es necesario entablar combates directos siempre; From Software implementó el sistema de sigilo de ‘Sekiro’, por lo que puedes dar golpes mortales desde la espalda de tu enemigo.

La potencia de este ataque final dependerá de tu nivel, el del enemigo y tu equipamiento; además de que no lo podrás hacer con todos los enemigos.

Y claro, no podemos olvidar la barra de magia, que como su nombre lo indica nos permitirá lanzar uno que otro conjuro en ‘Elden Ring’. El tamaño e importancia de estas barras variará dependiendo de la clase que elijas.

Elden Ring (Especial)

Ahora bien, como en buen juego ‘Souls’; ‘Elden Ring’ cuenta con los puntos de salvado donde puedes recuperar tu energía, rellenar tus ítems y subir de nivel.

Además en este lugar podrás viajar a “La Mesa Redonda”, una zona sin enemigos de ‘Elden Ring’ donde esta el herrero que mejorará tus armas, así como el hechicero que te enseñará magia.

Para poder hacer todo lo anterior necesitaras de la “gracia”, que es la manera en que ‘Elden Ring’ llama a la experiencia; esta las obtienes matando enemigos, vendiendo equipamiento, con encargos o ítems especiales.

Hablando del equipo, como mencionamos, ‘Elden Ring’ tiene un fuerte aspecto RPG; aquí más que en otro ‘Souls’ tendrás que ver a detalle todos los objetos que le pones a tu personaje.

Elden Ring (Especial)

Básicamente puedes equipar cualquier cosa; sin embargo, habrá objetos más útiles que otros dependiendo de tu clase; bien puedes encontrar una espada devastadora, pero esta no servirá si tu personaje no puede blandirla a dos manos.

Toma en cuenta que cada pequeña modificación que hagas en ‘Elden Ring’ afectará todo tu desempeño en algún aspecto.

¿Cómo es el mundo abierto de ‘Elden Ring’?

El mundo abierto de ‘Elden Ring’ es lo más atractivo del juego; From Software logró implementarlo de una gran manera.

Luego de la introducción, ‘Elden Ring’ literalmente te arroja a su mundo sin decirte muchas cosas, para que seas tu el descubra todo lo que te ofrece.

Sí hay una “línea”, por decirlo así, que puedes seguir en ‘Elden Ring’, que estaría ligada a la trama principal; sin embargo, el juego deja que elijas el camino que más te convenga para lograr el objetivo.

Si encuentras una barrera infranqueable de enemigos que no te dejan pasar, ‘Elden Ring’ te da la opción de dar un rodeo para seguir tu camino, diseñando tus propias rutas.

Elden Ring (Especial)

Además hay que decir que el mundo abierto de ‘Elden Ring’ no se siente vació, aunque es un mundo devastado, está lleno de enemigos, animales y zonas de interés.

Y claro, si a esto sumamos el relato no lineal de la narrativa, ‘Elden Ring’ se convierte en un juego que te invita a perderte por horas en sus inmensidades.

Obviamente, debido a su tamaño y cosas por hacer, ‘Elden Ring’ cuenta con diversas formas de transportarse, una de ellas es Torrente, tu fiel corcel, con el cual podrás alcanzar zonas de difícil acceso.

Otro es el viaje rápido; ‘Elden Ring’ tiene muchos puntos para salvar (o punto de gracia), cada que encuentres uno lo podrás usar para ir de un lado a otro sin tener que recorrer grandes tramos de terreno.

¿Cómo es el multijugador de ‘Elden Ring’?

‘Elden Ring’ cuenta con un aspecto multijugador dividido en dos facetas principales: Cooperativo y Versus.

El primero es el clásico de casi todos los ‘Souls’, en un punto específico del mapa puedes invocar a un aliado que te ayude en tu camino; algunos puntos están predeterminados, otros los puedes marcar tú.

Esto funciona también a la inversa; alguna otra persona que esté jugando ‘Elden Ring’ te puede invocar a su partida para que le ayudes contra un jefe o zona complicada.

El modo Versus o Invasión de ‘Elden Ring’ es como su nombre lo indica, otra persona invade tu partida para pelear contigo; en este caso tú puedes invocar al adversario o este llegar de improviso.

Elden Ring (Especial)

Ojo, ninguna de estas acciones se pueden hacer en “automático”; para usar el multijugador de ‘Elden Ring’ necesitas los “dedos”, que son los ítems para hacer las invocaciones.

Dependiendo del tipo de dedo que tengas en ‘Elden Ring’, será la invocación que puedas hacer, ya sea de aliado o enemigo.

Si no consigues un dedo o no quieres usarlo, ‘Elden Ring’ mantendrá apagado su modo online; no serás invadido, pero tampoco recibirás o prestarás ayuda.

¿Cómo se ve ‘Elden Ring’?

Tal vez el aspecto más regular de ‘Elden Ring’ es el técnico; si bien no se ve mal, tampoco cuenta con un despliegue gráfico sobresaliente, sobretodo si lo juegas en una consolas de actual generación.

Podemos decirlo de la siguiente manera; ‘Elden Ring’ destaca como juego de PS4, pero queda un poco a deber en el PS5.

Sobretodo porque en nuestras partidas notamos algunos fallos en las texturas de ‘Elden Ring’, así como en las animaciones de enemigos, sobretodo cuando los observas a la distancia.

Se ve claramente el bajón en los cuadros por segundo de los movimientos de los monstruos cuando te alejas de ellos, se notan acartonados y lentos.

Elden Ring (Especial)

Irónicamente, la estética general de ‘Elden Ring’ es muy buena; el diseño del mapa, sus territorios, bestias, animales, edificios y demás está muy bien hecho.

Cada aspecto visual de ‘Elden Ring’ tiene su propia personalidad, sin romper con la temática general del juego.

También es de destacar el clima dinámico de ‘Elden Ring’, el cual afecta de gran manera el gameplay; pues la manera de abordar los retos cambia cuando hay bruma, el día es soleado o están en medio de una tormenta.

A esto hay que sumar las transiciones entre el día y la noche que ‘Elden Ring’ muestra en su sistema de juego.

Elden Ring (Especial)

En cuanto al sonido, ‘Elden Ring’ lo hace muy bien en este aspecto; los efectos, voces y música son excelentes, te meten de lleno en el juego.

La banda sonora de ‘Elden Ring’ captura ese aspecto épico y a la vez decadente que busca transmitir la obra en cada aspecto.

Por último tenemos que señalar que si juegas ‘Elden Ring’ en un PS5, no esperes ninguna integración con las características de la consola. From Software no le saca provecho ni al Audio 3D ni al DualSense.

¿Vale la pena ‘Elden Ring’?

‘Elden Ring’ sin lugar a dudas es uno de los grandes juegos de este inicio de año, la espera valió la pena y la expectativa se cumple con creces.

Es cierto que ‘Elden Ring’ deja un poco a desear en su apartado gráfico; pero al final del día, no es nada que afecte la experiencia y que puede mejorar con las futuras actualizaciones.

‘Elden Ring’ agradará tanto a los fans de los juegos ‘Souls’, como a aquellos que deseen meterse en estos mundos inmisericordes; porque hay que decirlo, el juego mantiene esa línea de dificultad de From Software.

Elden Ring (Especial)

Aún así, ‘Elden Ring’ es un poco más accesible que otras obras del estudio, lo cual agradecerán muchas personas.

Y claro, quienes disfruten de los mundos construidos por George R. R. Martin no pueden dejar de lado ‘Elden Ring’; por lo menos este proyecto del autor sí tiene un final.