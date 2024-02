Tras dos años de espera, Bandai-Namco presentó oficialmente Elden Ring: Shadow of the Erdtree, el esperado DLC del juego de From Software.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree se mostró en un tráiler lleno de gameplay, el cual dejó ver las nuevas ambientaciones, enemigos y clases que podrán usar los jugadores.

Además se reveló la esperada fecha de lanzamiento; afortunadamente para los fans, no deberán de esperar mucho tiempo, pues este contenido llegará este mismo año.

Por si esto fuera poco, se dieron a conocer todas las versiones del DLC con su precio, incluida una edición para coleccionistas exclusiva de la tienda de Bandai-Namco.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (Bandai-Namco)

Fecha de lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree

De acuerdo con lo visto en el tráiler, así como con información oficial de Bandai-Namco, Elden Ring: Shadow of the Erdtree llegará a mediados de 2024.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam, el 21 de junio de este año.

Una de las razones por las que Bandai-Namco y From Software no dieron detalles del estreno del DLC en dos año, fue que querían tenerlo listo antes de su anuncio oficial.

Además esta fecha de estreno es bastante conveniente, pues por lo general mitad de año es una época abandonada por la mayoría de las desarrolladoras, con pocos estrenos relevantes.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree tendrá vía libre para capturar el corazón de los fans ante la falta de competencia.

Precio de Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Elden Ring: Shadow of the Erdtree se venderá en diversas versiones físicas y digitales, incluyendo una edición de coleccionistas.

Cada una de las versiones de Elden Ring: Shadow of the Erdtree tendrá un precio diferente. A continuación te daremos detalles de cada una:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Estándar Digital (DLC) - 681 pesos

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Premium Digital (DLC, Libro de Arte, OST, Gesto) - 852 pesos

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition Digital (Juego base y DLC) - 1363 pesos

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Deluze Edition Digital (Juego base, DLC, 2 Libros de Arte, 2 OST, Gesto) - 1704 pesos

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector’s Edition (DLC, Libro Físico, OST, Figura Messmer the Impaler) - 4261 pesos

Todas las versiones digitales ya están en preventa en tiendas virtuales de PlayStation, Xbox y Steam.

La Edición de Coleccionista sólo se puede comprar en la tienda de Bandai-Namco (https://store.bandainamcoent.com/games/brands/elden-ring/elden-ring-shadow-of-the-erdtree-collectors-edition).

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector’s Edition (Bandai-Namco)

Con información de Bandai-Namco.