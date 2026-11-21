El nombre de Manni L. Perez se ha escuchado recientemente gracias al lanzamiento de GTA VI, donde ella le da voz e hizo la captura de movimiento de Lucía Caminos, una de los dos protagonistas de la historia.

Sin embargo, la carrera de Manni L. Perez va más allá de GTA VI, pues tiene un recorrido en el mundo del videojuego, las series live action e incluso el levantamiento de pesas y los deportes de contacto.

¿Quién es Manni L. Perez?

Manni L. Perez una actriz, levantadora de pesas y practicante de artes marciales nacida en la ciudad de Nueva York.

De ascendencia dominicana y puertorriqueña, ha alcanzado gran notoriedad por proporcionar su voz, captura de movimiento e imagen para el personaje principal femenino Lucia Caminos en GTA VI.

Manni L. Perez (@mannilperez)

¿Qué edad tiene Manni L. Perez?

Manni L. Perez nació el 7 de septiembre de 1992, por lo que tiene 34 años.

¿Quién es el esposo de Manni L. Perez?

No hay detalles de que Manni L. Perez esté en una relación en este momento.

Contrario a su personaje de GTA VI, Lucía Caminos, que tiene una relación con el protagonista masculino, Jason.

¿Qué signo zodiacal es Manni L. Perez?

Al haber nacido el 7 de septiembre, el signo zodiacal de Manni L. Perez es Virgo.

Manni L. Perez (@mannilperez)

¿Cuántos hijos tiene Manni L. Perez?

Hasta donde se sabe, Manni L. Perez no tiene hijos o hijas. Su única familia conocida es un hermano que a veces aparece en sus fotos de redes sociales.

¿Qué estudió Manni L. Perez?

Manni L. Perez comenzó sus estudios universitarios en SUNY Orange antes de orientar su carrera hacia la actuación.

Posteriormente, estudió interpretación en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York (NYU Tisch School of the Arts).

Manni L. Perez (@mannilperez)

¿En qué ha trabajado Manni L. Perez?

Manni L. Perez ha desarrollado su trayectoria laboral en diversas áreas artísticas y del entretenimiento.

Estos son los principales proyectos donde ha participado Manni L. Perez en televisión:

Blindspot

She’s Gotta Have It

The Blacklist

Jessica Jones

The Outlier

Chicago P.D.

East New York

Dora

Law & Order: Special Victims Unit

Cine:

The Unborn

Armageddon Tales

Fire Island

Videojuegos:

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto Online

Grand Theft Auto VI

Antes de enfocarse en la actuación, trabajó profesionalmente como bailarina de danza del vientre (belly dancer).