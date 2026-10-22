Electronic Arts (EA) decidió cerrar BioWare, el estudio detrás de Mass Effect y Dragon Age.

La medida fue confirmada por la propia desarrolladora mediante un comunicado en redes sociales emitido este miércoles 21 de octubre.

Durante más de 30 años, BioWare ha sido más que un estudio. Ha sido un hogar para narradores, desarrolladores y los jugadores que dieron vida a nuestros mundos. Ahora, después de más de tres décadas de aventuras compartidas, BioWare cierra sus puertas y el desarrollo temprano del próximo proyecto de Mass Effect está terminando. BioWare

El movimiento llega luego de que Bloomberg adelantara que EA recortará a 400 empleados, aproximadamente el 3% de su plantilla total, incluidos 50 puestos de BioWare.

Con el cierre del estudio también se cancela definitivamente el lanzamiento de Mass Effect. La apuesta de EA se centrará en sus divisiones deportivas, además de Apex Legends y Star Wars Jedi.

El fin de BioWare: cierra el estudio detrás de Mass Effect y Dragon Age (@bioware)

El estudio BioWare agradece a jugadores tras anunciar su cierre

En su mensaje en redes, BioWare reconoció que no es fácil anunciar el cierre de su estudio.

Aseguró por ahora que se enfoca en su talentoso equipo y en apoyarse “mutuamente durante esta transición”.

BioWare (BioWare)

Pese a todo, la desarrolladora agradeció a los jugadores por ser parte de su historia durante 30 años de vida.

Lo que generaciones de BioWare construyeron juntas es algo para celebrar y recordar. Estos juegos se volvieron mucho más porque los jugaste, debatiste tus decisiones, te enamoraste de los personajes e hiciste tuyos estos mundos. De parte de todos nosotros en BioWare, gracias por ser la parte más significativa de nuestra historia. BioWare

Nacida en 1995, BioWare se consolidó como empresa desarrolladora de videojuegos. Sus títulos más representativos eran:

Baldur’s Gate

Neverwinter Nights

Star Wars: Knights of the Old Republic

Dragon Age

Mass Effect

Anthem

Los fundadores del estudio fueron Casey Hudson, David Gaider, Ray Muzyka y Greg Zeschuk.

Para 2007, BioWare fue comprada por EA, con quien logró firmar algunos títulos exitosos del género RPG como Mass Effect y Dragon Age.

No obstante, algunos proyectos entre los que se contaban Mass Effect: Andromeda, Anthem y Dragon Age: The Veilguard no tuvieron una buena recepción entre el público.