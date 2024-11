Kuromi y My Melody son de las amigas de Hello Kitty más famosas, contando con miles de fans en todo el mundo; es por ello que te traemos este test de 7 preguntas.

El test de 7 preguntas de Kuromi y My Melody te ayudará a definir si eres tienes un corazón rudo o eres toda ternura como estos personajes de Sanrio.

Quienes tienen personalidades opuestas; pero al final del día se llevan muy bien, aunque la “coneja demonio” le encanta molestar a la mejor amiga de Hello Kitty.

Como todos los test del estilo, tu resultado dependerá de tus gustos y qué tan similares son a los de las dos conejitas de Sanrio.

Kuromi y My Melody (Sanrio)

Las 7 preguntas del test de Kuromi y My Melody

A continuación te dejamos las 7 preguntas del test de Kuromi y My Melody; en realidad son muy básicas, por lo que pedimos que respondas con toda honestidad.

Las 7 preguntas del test de Kuromi y My Melody de Hello Kitty son las siguientes:

¿Cuál de estos personajes de Sanrio te gusta más?

A) Hello Kitty

B) Badtz-Maru

¿Qué tipo de sabores te gustan más?

A) Dulces

B) Picantes

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

A) Salir al bosque

B) Cocinar

¿Te consideras con buen liderazgo?

A) No

B) Sí

¿Cuál de estos colores te gusta más?

A) Rojo

B) Negro

¿Cuál de estas actividades te gusta más?

A) Escuchar música

B) Escribir

¿Cómo te consideras?

A) Como alguien dulce

B) Como alguien rudo

¿Cuáles son los resultados del test de Kuromi y My Melody?

En el caso del test de Kuromi y My Melody no hay que indagar mucho, pues el mismo nombre nos dice cuáles son los posibles resultados.

Aquí solo tendrás a Kuromi y My Melody como resultado, no aparecerá ningún otro personaje de Hello Kitty o de Sanrio.

Además de que es muy fácil definir si eres alguna de las dos conejitas de Sanrio, pues dependerá de cuántas respuestas con la misma letra juntes en todas las preguntas.

En este caso, si tu mayoría de respuestas fueron A, tu personalidad es “dulce, tierna y honesta por naturaleza” como My Melody.

Por el contrario, si respondiste más B en las preguntas, eres “rudo por fuera pero tierno por dentro”, como Kuromi.

Con información de Nación Rex