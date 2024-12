Se ha anunciado que el final de Shingeki no Kyojin, Attack On Titan: El Ataque Final, será estrenado como una película en México.

Sin duda alguna, Shingeki no Kyojin es uno de los animes más vistos y populares que, cuando llegó a su final desató sentimientos diversos.

Y el pasado 8 de noviembre Attack On Titan: El Ataque Final se estrenó en Japón por lo que no se sabía si es que llegaría a más partes del mundo; ahora se confirma que se estrenará en México.

¿Puedes oírlo?

¿Puedes oír… El Retumbar?



Los Titanes se acercan.

Vive la experiencia de Attack on Titan: EL ATAQUE FINAL en cines en 2025. pic.twitter.com/Ge0hAhIfub — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) December 5, 2024

Si bien el final de Shingeki no Kyojin, llegó el pasado 5 de noviembre del 2023, se reveló que habrá una película que juntará los dos últimos episodios del anime Attack On Titan: El Ataque Final.

No obstante, tendrán escenas extras y una remasterización mejorando la calidad de imagen; además de una escena postcréditos de Attack On Titan.

Es por eso que al ser una recopilación de los últimos episodios de Shingeki no Kyojin, se ha anunciado que Attack On Titan: El Ataque Final llegará a México a principios del 2025 junto a otros países.

Aunque de momento y de acuerdo a lo anunciado, México será el primer país de Latinoamérica que recibirá la película de Attack On Titan: El Ataque Final.

(MAPPA)

Shingeki no Kyojin, Attack On Titan: El Ataque Final llegará a más países

Se ha revelado que los dos capítulos finales de Shingeki no Kyojin, Attack On Titan: El Ataque Final estará llegando a México y otros países.

El anuncio se realizó en la CCXP de Brasil y el estreno llegará gracias a Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

Se espera que Shingeki no Kyojin, Attack On Titan: El Ataque Final llegue a principios del 2025 a los siguientes países:

Australia

Brasil

Canadá

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Italia

México

Nueva Zelanda

Polonia

España

Suecia

Países Bajos

Reino Unido

Estados Unidos

También Attack On Titan: El Ataque Final se estrenará en otros países latinoamericanos pero en una fecha posterior.

De momento no se especificó en qué fecha del 2025 estará llegando el capítulo final de Shingeki no Kyojin, Attack On Titan: El Ataque Final a México, por lo que habrá que estar atentos a los anuncios.