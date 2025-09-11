¿Listo para ver Demon Slayer: El Castillo Infinito? Así puedes conseguir los posters que Cinemex y Cinépolis regalarán a los fans.

Si acudirás a ver Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinemex o Cinépolis, te decimos cómo conseguir el poster edición especial.

En el caso de Cinépolis, los usuarios deberán comprar un boleto para una función en formato Macro XE.

Con ello, recibirán una postal coleccionable al momento de ingresar a su función. La promo es válida hasta agotar existencias en Cinépolis.

Para los clientes de Cinemex, la dinámica es similar, ya que tienen que adquirir un boleto en formato IMAX de Demon Slayer: El Castillo Infinito.

De acuerdo con Cinemex, su póster edición especial se deberá solicitar en la taquilla y aplicará un coleccionable por transacción.

Al igual que en Cinépolis, el póster se otorgará hasta agotar existencias.

¿Cómo se ven los posters de Demon Slayer: El Castillo Infinito que Cinemex y Cinépolis regalarán?

Los posters de Demon Slayer: El Castillo Infinito que Cinemex y Cinépolis regalarán son dos coleccionables que los fans amarán.

En el caso del póster de Cinemex, tenemos a Tanjiro con Tomioka con el dominio de la Respiración del Agua, cayendo al Castillo Infinito.

La parte superior del póster tiene la frase “Experience it in IMAX”, haciendo referencia al formato que tendrá la cinta en las pantallas de Cinemex.

En la parte inferior se puede ver el logo de la película Demon Slayer: El Castillo Infinito junto con la fecha de estreno de la cinta.

Por su parte, la postal de Cinépolis se encuentra protagonizada por Tanjiro, Zenitsu e Inosuke sosteniendo sus katanas y listos para el combate.

Debajo de los queridos personajes aparece también el logo de Demon Slayer: El Castillo Infinito y la fecha de exhibición en cines de la cinta.

Ambos coleccionables lucen bastante épicos para los fans de Demon Slayer, por lo que no dudes en ir por ellos al momento de tu función de cine.