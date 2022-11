Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom llega de manera inesperada, pues pareciera que pocos estuvieran buscando un título de este tipo.

Aunque en Japón, Doraemon es un fenómeno; fuera de ahí el Gato Cósmico no es muy solicitado, a esto hay que sumar que su nuevo juego es un simulador de granjas.

Aún así, Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom viene precedido de un juego similar que tuvo un buen recibimiento.

Bajo esta perspectiva, habrá que darle un vistazo a Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (Bandai-Namco)

¿De qué trata Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom?

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom tiene una historia bastante simple, digna de un capítulo de popular anime.

Durante las vacaciones, Nobita es regañado por su mamá debido a que se la pasa de flojo en su casa, para arreglar eso le pide a Doraemon que haga algo.

El Gato Cósmico reúne a todos sus amigos y viajan a otro planeta, donde deberán ayudar al príncipe Lumis a cuidar una granja.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (Bandai-Namco)

Como mencionamos, Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom no destaca pos su historia, la cual es una mera excusa para el juego.

Lo único interesante serían ciertas referencias al anime y que cuenta con las voces originales en japonés.

Fuera de esto, Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom en realidad no te dará ningún eje dramático como tal.

¿Cómo se juega Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom?

La parte fuerte de Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom es su gameplay, el cual está bastante acabado.

El título literalmente quiere ser un simulador de granja lo más realista posible, de ahí que nos dé ciertas mecánicas propias de esta actividad.

En Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom deberemos de estar al pendiente de la temporada para plantar una semilla específica.

Si tratamos de sembrar cualquier cosa, los vegetales no se darán, lo que significará una perdida de tiempo y dinero, pues no podremos vender los productos.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (Bandai-Namco)

Por si esto no fuera suficiente, también tendremos animales a nuestra disposición, de los cuales también debemos de estar al pendiente, para sacarles todo el provecho posible.

Pero ojo, que tampoco podemos descuidar al buen Nobita en Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom.

No debemos de olvidar que es un niño y cada actividad lo desgastará; el título te pide que puedas organizarte de la mejor manera, para que Nobita pueda trabajar, comer y descansar.

Un exceso de trabajo puede agotar al personaje, mientras que un exceso de descanso tendrá consecuencias negativas en el rendimiento de la granja.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (Bandai-Namco)

Otra cosa a señalar es que Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom nos permite formar vínculos con los NPC, lo cual tendrá beneficios a futuro.

Sin olvidar que habrá actividades extra como pesca y caza de insectos, que además de ayudar a Nobita en su descanso, nos darán objetos interesantes.

Como te puedes dar cuenta, en Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom todo tiene un por qué, además de formar un círculo de productividad agrícola.

¿Cómo se ve Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom?

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom está bien en lo visual, respetando el estilo del anime en que se basa.

Los ambientes son coloridos y los diseños de personajes los adecuados para la franquicia, sin ir más allá con lo que ya estaba establecido.

Vamos, que no te llevarás una sorpresa cuando pongas el juego; pero tampoco es una decepción como otros títulos del mismo Gato Cósmico.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (Bandai-Namco)

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom tiene un buen desempeño en general, sin bajones en los cuadros por segundo, bugs o glitches que arruinen la experiencia.

Por otra parte, mencionamos que el juego tiene voces en japonés; no te preocupes si no dominas el idioma de Doraemon, pues la obra viene localizada con textos en español.

Con esto Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom es un juego que todo el mundo puede disfrutar sin problemas.

¿Vale la pena Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom?

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom dejará contentos tanto a los fans del Gato Cósmico, como aquellos que gustan de los simuladores de todo tipo.

Estamos hablando de un juego que, dentro de su género, se esmera bastante para dar una experiencia divertida a todo aquél que le dé una oportunidad.

Pues aunque en un inicio parezca simple, poco a poco vemos todas las capas que tiene y elementos que integrar esta singular aventura granjera.

Claro que si no eres de experiencias en el campo o seguidor del gato azul y sus amigos, Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom te parecerá un tanto aburrido.