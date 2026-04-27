Gerry Conway, creador del antihéroe de Marvel Comics, The Punisher, ha muerto. Tenía 73 años de edad.

Mediante un comunicado, Marvel Studios anunció su muerte, así como expresó su sentido pésame a la familia:

“En nombre de su familia, lamentamos compartir que Gerry Conway ha fallecido. Gerry fue un ícono tremendo en los cómics que dio forma a la cultura pop en sí misma. Fue un querido amigo, socio y mentor, y nuestros corazones están con su familia y los millones de personas que tocó a través de su trabajo” Gerry Conway

Muere Gerry Conway (@MarvelComicsHQ / X)

¿De qué murió Gerry Conway?

Este 27 de abril de 2026 se dio a conocer la muerte del escritor de cómics y guionista Gerry Conway. Hasta el momento se desconoce la causa.

Sin embargo, fans están recordando que en octubre de 2022, Gerry Conway fue diagnosticado con cáncer de páncreas por lo que en agosto de 2023 se sometió una cirugía.

El también productor de televisión, informó haber librado el cáncer, pero su salud no volvió a ser la misma.

Tras ingresar al quirófano, sufrió complicaciones severas, incluyendo múltiples hospitalizaciones y semanas en coma inducido.

Gerry Conway (@gerruconway52 / Instagram)

¿Quién fue Gerry Conway?

Gerry Conway fue pieza clave tanto de Marvel como en DC Comics. A lo largo de su carrera escribió historias de Iron Man, The Incredible Hulk, Los inhumanos, Los 4 Fantásticos y La viuda negra.

A los 19 años escribió el guion de The Amazing Spider-Man cuya muerte de Gwen Stacy sigue comentándose. Ocho números después, presentó al antagonista renuente para Spider-Man, “nació” The Punisher.

La agresividad de Punisher lo condujo a la fama por lo que el personaje tiene 3 películas y una serie de televisión.

The Punisher (1989): Protagonizada por Dolph Lundgren. The Punisher (2004): Protagonizada por Thomas Jane. Punisher: Zona de guerra (2008): Protagonizada por Ray Stevenson.

Así como una serie de televisión: “The Punisher: La Última Muerte”(One Last Kill), protagonizada por Jon Bernthal y que se estrena el 12 de mayo de 2026 en Disney+

El regreso de The Punisher en Spider-Man 4 que tomó por sorpresa a los fans de Marvel (Marvel)

Su éxito atraía más éxito. Sus historias crecieron, su mente armó nuevos escenarios en los que colocó a Metal Men, Tarzan, The Avengers, The Defenders, Ms. Marvel, Wonder Woman y otros más.

Su legado queda en grandes y valiosos comics como en películas y series de televisión.