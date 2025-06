The Punisher no sólo regresó en la nueva temporada de Daredevil: Born Again de Marvel, sino también lo hará en el cine con Spider-Man 4.

Noticia que ha tomado por sorpresa a los fans de Marvel que tendrán aún más del actor de 48 años de edad Jon Bernthal como The Punisher.

Jon Bernthal como The Punisher estará de regreso en Spider-Man 4

Spider-Man 4 sigue sorprendiendo a los fans de Marvel con los detalles de esta nueva entrega cinematográfica, luego de confirmarse que Jon Bernthal regresa al UCM como The Punisher.

Según la revista The Hollywood Reporter Jon Bernthal se ha unido a Spider-Man: Brand New Day, la última película del Hombre Araña de Sony y Marvel.

El regreso de The Punisher en Spider-Man 4 que tomó por sorpresa a los fans de Marvel (Marvel)

Spider-Man 4 tendrá a The Punisher, pero sigue siendo un misterio

Pese a que en detalles y sorpresas de Marvel, la participación del personaje The Punisher emociona a los fans, aún es un misterio la trama.

Por lo que se cree que la integración del personaje de The Punisher será un aliado en Spider-Man 4, tras el borrado.

Lo que también hace pensar a los fans de Marvel que la trama de Spider-Man 4 podría tener más historia callejera como en los cómics.

Hasta ahora se sabe que Spider-Man: Brand New Day comenzará su rodaje en Inglaterra durante este verano.

Así como la fecha de estreno de Spider-Man 4 en salas de cine será hasta el 31 de julio de 2026.

Entre los confirmados para el elenco de Spider-Man 4 está el propio actor británico Tom Holland de 29 años de edad como Peter Parket.

Además de que también se ha confirmado el regreso de la actriz de 28 años de edad Zendaya como MJ.

Mientras que el actor filipino-estadunidense Jacob Batalon de 28 años de edad estará repitiendo su papel como el mejor amigo de Spider-Man, Ned.

Asimismo, además de la sorpresa de Jon Bernthal como The Punisher, al reparto de Spider-Man 4 se ha unido la actriz de Stranger Things, Sadie Sink de 23 años de edad.