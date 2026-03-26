Barry Caldwell era un animador clave en Warner Bros. durante las décadas de los 80 y 90, por lo que te damos detalles de quién era como:

¿Quién era Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

¿Qué edad tenía Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

¿Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

¿Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs tenía hijos?

¿Qué estudió Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

¿En qué trabajó Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

¿Quién era Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

Barry Caldwell era un reconocido veterano de la industria de la animación con más de 40 años de trayectoria y era ampliamente respetado por su labor como artista de storyboard y director.

Caldwell desempeñando un papel clave en la creación de episodios icónicos para series que marcaron a una generación, como Animaniacs y Tiny Toon Adventures, además de:

Pinky y cerebro

Tiny Toon Adventures

Scooby-Doo!

Los Pitufos

Alvin y las Ardillas

Osmosis Jones

Es decir que Barry Caldwell trabajó para los estudios más importantes de la industria y de la época, incluyendo contribuciones en empresas como Warner Bros. Animation, Disney, Dreamworks, Filmation y Hanna-Barbera.

Barry Caldwell, animador de Warner Bros. (Especial)

¿Qué edad tenía Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

No hay información pública confirmada sobre la fecha de nacimiento ni la edad de Barry Caldwell.

¿Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs tenía esposa?

Los detalles sobre su vida privada y estado civil no son conocidos, ya que la información solo se ha centrado en su carrera como animador.

¿Qué signo zodiacal era Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Barry Caldwell, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs tenía hijos?

No hay información sobre si Barry Caldwell, figura clave en la animación de Warner Bros., tuvo hijos.

¿Qué estudió Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

Barry Caldwell recibió capacitación profesional en la prestigiosa School of Visual Arts (SVA), lo cual le brindó las bases técnicas necesarias para destacar en el competitivo mundo de la animación.

Barry Caldwell, animador de Warner Bros. (Especial)

¿En qué trabajó Barry Caldwell, animador de Warner Bros. clave en Animaniacs?

Se sabe que Barry Caldwell trabajó como director, artista de storyboard y animador en múltiples series y películas animadas en distintas casas de producción como:

Warner Bros. Animation: fue director y artista de storyboard en series legendarias como Animaniacs y Tiny Toon Adventures, Pinky y Cerebro

en series legendarias como Animaniacs y Tiny Toon Adventures, Pinky y Cerebro Hanna-Barbera: en este estudio fue uno de los animadores principales de The Smurfs o Los Pitufos, como se conoció en Latinoamérica

Disney: Ha colaborado en diversos proyectos, incluyendo The 7D, The Tigger Movie, Ariel o La Sirenita, y Kim Posible.

También aportó su talento a producciones de Filmation y Dreamworks; este último en la serie animada de Dragons: Riders of Berk.

Fue nominado a los premios Annie por su destacado trabajo de storyboarding en Pinky and the Brain “Brain Acres”.