Jujutsu Kaisen temporada 3 se estrenó oficialmente en Crunchyroll este 8 de enero de 2026, para alegría de todos los fans del popular anime.

Si quieres estar al día con Jujutsu Kaisen temporada 3, a continuación te daremos el calendario de estreno de cada uno de los episodios que podrás ver en Crunchyroll.

Jujutsu Kaisen temporada 3 (MAPPA)

Calendario de estreno de Jujutsu Kaisen temporada 3 en Crunchyroll

Aquí tienes el calendario de estreno de los 12 episodios de Jujutsu Kaisen temporada 3, que se podrán ver de manera oficial en Crunchyroll.

Episodios 48 y 49 - 8 de enero

Episodio 50 - 15 de enero

Episodio 51 - 22 de enero

Episodio 52 - 29 de enero

Episodio 53 - 5 de febrero

Episodio 54 - 12 de febrero

Episodio 55 - 26 de febrero

Episodio 56 - 5 de marzo

Episodio 57 - 12 de marzo

Episodio 58 - 19 de marzo

Episodio 59 - 26 de marzo

El 19 de febrero no habrá episodio de Jujutsu Kaisen temporada 3 debido a una pausa especial programada desde Japón, por ello la transmisión se reanudará hasta el 26.

En dicha pausa se transmitirá un capítulo recopilatorio de mitad de temporada, con narraciones del staff de producción, actores y actrices de voz.

¿De qué tratará Jujutsu Kaisen temporada 3?

Jujutsu Kaisen temporada 3 se enfocará en el denominado arco “Culling Game: Parte 1″, donde los hechiceros se enfrentan entre sí en un juego para definir a los más fuertes.

Además Jujutsu Kaisen temporada 3 nos mostrará esta competencia en una realidad alterna, tras la destrucción de Shibuya en capítulos anteriores, que marcó un antes y un después en la historia.

Como su nombre lo indica, esta temporada solo abarcará la primera parte del arco, dejando la conclusión para una próxima entrega, la cual aún no tiene fecha de estreno.

No obstante, se espera que esta se dé a conocer tras el final de la temporada 3, tomando en cuenta el éxito de la serie en general en todo el mundo.