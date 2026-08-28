Crunchyroll dice adiós a Nintendo Switch. A partir del próximo viernes 30 de octubre a las 10:00 a.m. (tiempo del centro de México), su aplicación dejará de funcionar.

Mediante un correo enviado a sus usuarios, Crunchyroll confirmó que su servicio ya no estará disponible en la consola de Nintendo.

“¡Gracias por formar parte de la comunidad de Crunchyroll en Nintendo Switch! La aplicación de Crunchyroll para Nintendo Switch dejará de estar disponible a partir del 30 de octubre de 2026 a las 9:00 a. m. PT." Crunchyroll

¿Por qué Crunchyroll se retira de Nintendo Switch?

Por ahora, Crunchyroll no ha revelado los motivos detrás de su salida de Nintendo Switch.

Sin embargo, su decisión afectará a miles de usuarios que veían anime directamente desde su consola.

Crunchyroll (Especial)

Analistas señalan que detrás del cambio está un bajo volumen de usuarios que utilizaba su Switch para ver app de video, así como el fin de ciclo de vida de la consola que ya tiene una sucesora en el mercado.

De acuerdo con el mensaje de Crunchyroll, su amplia biblioteca de streaming seguirá disponible tanto en su sitio web como en la app móvil.

Así como en más de 30 plataformas y dispositivos globales y regionales, con la misma cuenta y suscripción que ya tienen los clientes en la actualidad.

Esto significa que para ver anime en Crunchyroll, los usuarios deberán usar otro dispositivo.

Hasta el momento, se desconoce si la app de Crunchyroll estará disponible en el Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 (Nintendo)

Ni Crunchyroll, ni Nintendo han hecho oficial la llegada de la aplicación a la más reciente consola de videojuegos.

Así que si tienes un Nintendo Switch 2 deberás esperar más tiempo para que se lance la app de Crunchyroll.