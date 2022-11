Luego de que Ibai Llanos revelara que se iba a ir de Twitch y se pasaría a YouTube, AuronPlay ha opinado al respecto.

Al igual que Ibai Llanos, AuronPlay - de 34 años de edad - es uno de los streamers de Twitch más vistos y seguidos de la plataforma, y es por eso que emitió su opinión sobre su colega y su aparente cambio a YouTube.

Pues fue hace unos días cuando el streamer de 27 años de edad, Ibai Llanos reveló que dejaría Twitch y que YouTube sería la plataforma de reemplazo por la que empezaría a hacer streamings.

En ese sentido, AuronPlay ha opinado sobre la situación de Ibai Llanos, Twitch y su aparente cambio a YouTube, ¿acaso seguirá sus pasos?

AuronPlay ha dicho que opina sobre la supuesta salida de Ibai Llanos de Twitch y su cambio a YouTube, pues el streamer español está seguro que su colega al final se quedará en la plataforma.

“¿Hay alguien sumamente inocente para creerse eso? Yo no he hablado con él. Mi opinión es que Ibai está haciendo chup chup para luego decir: ‘Amigos, he renovado con Twitch’. Se está haciendo el travieso.”

AuronPlay