Tras las declaraciones de Ibai Llanos sobre el mundial de Qatar y de no ir, uniéndose a famosos como Shakira y Dua Lipa; ahora ha sido el streamer de Twitch, Auronplay quien ha arremetido contra ellos y los tacha de falsos.

En los últimos días, han sido varios los famosos y streamers quienes han rechazado su invitación para ir al mundial de Qatar, entre ellos Ibai Llanos.

Pues es que entre los argumentos de los famosos para no asistir a Qatar, es que “no cumple con los derechos humanos que prometió cuando se realizó la candidatura”.

Y se han señalado malos tratos a los obreros migrantes, en donde se ha reconocido varios muertos en los últimos 10 años.

Asimismo, los derechos sobre las mujeres y sus decisiones en Qatar, también han sido duramente criticados y ni hablar sobre los castigos sobre las preferencias y diversidad sexual.

Por lo cual, tanto Ibal Llanos, como Dua Lipa o Shakira, han rechazado la invitación que les han hecho para formar parte del mundial de Qatar.

Pero ahora, quien ha arremetido contra Ibai Llanos y quienes han rechazado ir al mundial de Qatar, ha sido Auronplay y les ha llamado “falsos” por el qué dirán.

Tras las declaraciones de Ibai Llanos y otros streamers sobre su negativa de ir a Qatar como Juan Sebastián Guarnizo o incluso El Xokas, AuronPlay ha arremetido contra ellos.

Pues asegura que no es que no vayan a Qatar por defender sus ideales, sino más bien por el temor de que la gente y sus seguidores los critiquen.

“Ahora todo el mundo, no lo digo por nadie en concreto, pero ahora todo el mundo dice ‘No, yo o voy a Qatar, estoy en contra’. Estoy seguro de que mucha gente iría si no le dijeran nada, no nos vamos a engañar, seamos honestos”

AuronPlay