Además de los ganadores de The Game Awards 2022, la premiación resaltó por hacerle un tributo a Kevin Conroy con el nuevo tráiler de Suicide Squad Kill the Justice League.

Ya sabíamos que habría revelaciones de Tekken 8 y Star Wars Jed: Survivor; sin embargo, también se sabe que Kojima Productions y EA y otros estarán en la ceremonia.

Esto es normal, pues The Game Awards 2022 es el último evento importante de la industria del videojuego y las compañías buscan cerrar a lo grande.

Aquí tienes todos los anuncios relevantes de The Game Awards 2022.

Suicide Squad Kill the Justice League

Suicide Squad Kill the Justice League presentó un nuevo tráiler centrado en Batman.

Destiny 2 Lightfall

Destiny 2 Lightfall será el siguiente capítulo del juego, el cual presentó su primer tráiler en The Game Awards 2022.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sorprende con su primer tráiler y fecha de lanzamiento: Marzo 2023.

Dead Cells: Return to Castlevania DLC

Dead Cells: Return to Castlevania DLC fue lo primero que se mostró en los The Game Awards 2022, sorprendiendo a todo el mundo.

Hellboy: Web of Wyrd

Hellboy: Web of Wyrd también se presentó en The Game Awards 2022 con su primer tráiler.

Returnal en PC

Otro exclusivo de PlayStation llega a la PC, se trata ni más ni menos que de Returnal.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 presentó un nuevo tráiler en The Game Awards 2022, confirmando su lanzamiento para junio de 2023.

Atomic Heart

Atomic Heart presentó un tráiler, confirmando exclusividad y fecha de lanzamiento en Xbox.

Among Us

Among Us estuvo presente en The Game Awards 2022 con el tráiler de su nuevo modo de juego.

After Us

After Us lanzó su primer tráiler anunciando su lanzamiento para PC y consolas.

Hades 2

Hades 2 presentó su primer tráiler en The Game Awards 2022, ahora con la hija del dios de la muerte como protagonista.

Judas

Judas, un juego al estilo de Bioshock, fue anunciado por primera vez durante la premiación.