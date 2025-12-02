Se ha dado a conocer la muerte de actor de doblaje Fernando Meza, la icónica voz de HuevoCartoon y una las mentes creativas más importantes del estudio del mismo nombre.

“Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz fue una de las mentes creativas más importantes del estudio y con su increíble talento para crear voces, ha dejado un legado imposible de sustituir”. HuevoCartoon

La causa de muerte de actor de doblaje Fernando Meza, la icónica voz de HuevoCartoon no fue dada a conocer, así como se desconoce la edad que tenía.

Ante la lamentable muerte Fernando Meza, la icónica voz de HuevoCartoon, el estudió resaltó que “la historia de nuestra compañía simplemente no se podría contar sin él. Desde el primer día, desde el primer guión, desde la primera grabación y hasta la última interpretación que hizo hace poco”.

Adiós a Fernando Meza, la icónica voz de HuevoCartoon (HuevoCartoon)

¿Quién fue Fernando Meza, la icónica voz de HuevoCartoon?

Fernando Meza fue un reconocido actor de doblaje conocido principalmente como la icónica voz de HuevoCartoon.

Pues entre las destacas interpretaciones de voz de Fernando Meza esta “Tlacua“, el tlacuache de las alcantarillas, y el “Huevo Poeta”.

Así como los créditos de Fernando Meza, la icónica voz de HuevoCartoon quedarán para la historia en:

“Una película de huevos”

“Otra película de huevos y un pollo”

“Un gallo con muchos huevos”

“Marcianos vs. Mexicanos”

“Un rescate de huevitos”

“Huevos congelados”

Asimismo, Fernando Meza, la icónica voz de HuevoCartoon fue parte esencial del estudio al ser uno de los primeros actores de doblaje tras fundarse en 2001.