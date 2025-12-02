A través de redes sociales, Huevocartoon anunció la muerte de Fernando Javier Meza Muñoz, quien fue cofundador del estudio y el hombre que prestó su voz a varios de los personajes.

“Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz”, se lee en el comunicado de Huevocartoon, publicado el primero de diciembre.

Escrito donde se reconoce su talento para crear voces y su legado, el cual será imposible de sustituir, pero ¿quién era él?

¿Quién fue Fernando Meza?

Fernando Meza fue actor de doblaje y miembro fundador de Huevocartoon. Asimismo se describía como coach vocacional, conferencista y guionista.

Fernando Meza, la voz de HuevoCartoon (Internet)

¿Qué edad tenía Fernando Meza?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Fernando Meza.

¿Quién es la esposa de Fernando Meza?

Se desconoce el estado civil de Fernando Meza.

¿Qué signo zodiacal era Fernando Meza?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Fernando Meza y, por tanto, su estado civil.

¿Cuántos hijos tiene Fernando Meza?

No se sabe si Fernando Meza tuvo hijos.

¿Qué estudió Fernando Meza?

Fernando Meza se tituló en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Querétaro.

¿En qué ha trabajado Fernando Meza?

Fernando Meza fue parte fundamental del nacimiento de HuevoCartoon, en 2001, proyecto que inició como una serie animada en internet.

Prestó su voz a distintos personajes de HuevoCartoon:

Tlacua

Lagartijo

Ferdinand (Una película de huevos)

Escorpión Líder (Otra película de huevos y un pollo)

Pato Anfitrión (Un gallo con muchos huevos)

Muere Fernando Meza, la voz de HuevoCartoon

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Fernando Meza, a quien sus compañeros y amigos de HuevoCartoon, lo llamaban cariñosamente “Ferdinand”.

Así como se desconoce el lugar donde se llevarán a cabo los arreglos funerarios. Miembros de HuevoCartoon, no ahondaron en detalles; no obstante, destacaron su trabajo.

“La historia de nuestra compañía simplemente no se podría contar sin él. Desde el primer día, desde el primer guión, desde la primera grabación y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad que sólo algunos privilegiados pueden tener.” HuevoCartoon

Finalmente, enviaron sus condolencias a la familia y a los amigos cercanos del actor de doblaje y guionista.

“Nos solidarizamos profundamente con su familia y los acompañamos en estos momentos difíciles. Descanse en paz nuestro querido Ferdinand” HuevoCartoon