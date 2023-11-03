¿El Xoloitzcuintle y Día de Muertos tienen algo qué ver? Este es el místico vínculo entre el perro y los seres queridos que ya se van.

El Día de Muertos en México es una celebración cargada de fuertes simbolismos y sincretismo católico, así como prehispánico.

Alrededor del Día de Muertos, donde se honra a todos aquellos difuntos que están en el más allá, hay un perro que guarda un significado especial con esta fecha.

Se trata del Xoloitzcuintle, raza endémica de México y milenaria, que tiene relación con la cultura mexica.

Xoloitzcuintle (Twitter / @mexdesconocido)

Xoloitzcuintle y Día de Muertos: ¿Cuál es el vínculo entre el perro y los seres queridos que ya se van?

De acuerdo con las creencias prehispánicas, el perro Xoloitzcuintle cumplían una función bastante importante como guardianes.

Ellos ayudaban a las almas a cruzar un caudaloso y profundo río para llegar al Mictlán, la ciudad de los muertos.

En caso de que el fallecido hubiera tratado mal a los animales en vida, el perro Xoloitzcuintle se negaba a auxiliarlo en su camino.

Día de Muertos (Freepick)

Aquellos que habían sido bondadosos con los perros eran tomados por el Xoloitzcuintle que los dirigía a salvo de cualquier peligro hacia su destino.

De ahí que se le vincule con el Día de Muertos, una celebración enfocada en honrar a todos aquellos que han partido de este mundo.

"Día de Muertos" en México (Cuartoscuro)

¿Cuál es la leyenda del Xoloitzcuintle, perro que se vincula con el Día de Muertos?

El perro Xoloitzcuintle era una raza con mucho valor en en el mundo prehispánico, ya que siempre se le asoció con Xolotl, dios de la muerte.

La leyenda del Xoloitzcuintle asegura que si el perro es de color negro, no podrá llevar a los difuntos al otro lado del río.

Xoloitzcuintle (Milton Martínez / Secretaría de Cultura de la Ciudad de México)

Esto debido a que el Xoloitzcuintle negro era la señal de que el animal ya había estado en las profundidades del río, guiando a muchas almas.

El Xoloitzcuintle blanco de igual manera estaba incapacitado para acompañar a los muertos al Mictlán porque no contaba con la experiencia necesaria.

El único ejemplar de Xoloitzcuintle capaz de hacer dicha labor era el que tenía color gris jaspeado.

Con información del Gobierno de México.