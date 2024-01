Celia Lora -de 40 años de edad- ya le huye al sexo porque teme que le peguen una ETS por un descuido.

Una polémica se desató a finales del 2023, luego de que Lizbeth Rodríguez asegurara que era novia de Celia Lora, de 40 años de edad.

La modelo de OnlyFans ha sido contundente al desmentir que alguna vez hubiera tenido una relación con Lizbeth Rodríguez y reveló que lleva casi 7 años sin novio.

Una de las mexicanas mejor pagadas de OnlyFans es Celia Lora, quien ha tratado de alejarse de los escándalos.

En entrevista con De Primera Mano, Celia Lora reiteró que no quiere se le relacione con Lizbeth Rodríguez y que no tendría problema en revelar que sale con alguien.

Celia Lora contó que está soltera desde 2017 y que disfruta de su soledad, incluso estuvo viajando sola durante todo el 2023 y persiguiendo la gira de Madonna.

“Yo no tengo novio oficial desde el 2017, desde entonces yo no ando con nadie”

Asimismo, Celia Lora confesó que de unos años para acá perdió el interés por el sexo, pues le teme a las ETS.

“De unos años acá ya no me apareó con gente desde hace mucho tiempo. ¿Sabes qué? Ya tengo una onda bien rara que tiene que ver mucho con OnlyFans y mucho que ver a lo que me dedico, que no estoy en el grado sexual. Le tengo mucho miedo a las enfermedades.”

Celia Lora