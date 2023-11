Celia Lora ya salió a hablar y tunde a Lizbeth Rodríguez al negar que sea su novia, asegura que quiere morir soltera.

La modelo de 39 años de edad Celia Lora ha hablado para poner fin a los chismes y un alto de una vez por todas a la youtuber Lizbeth Rodríguez -de 29 años de edad-.

Luego de que la propia Lizbeth Rodríguez saliera a decir que era novia de Celia Lora e incluso hablará de lo feliz que estaban y hasta de cómo se llevaba con sus famosos padres.

A través de un video en sus redes sociales, Celia Lora salió a aclarar muy enojada que no es novia de Lizbeth Rodríguez, aunque su amiga lo asegure.

A esto Celia Lora se dijo sorprendida por lo que en los medios ha circulado y cómo es que rápidamente se creen todo lo que digan de ella.

A lo que Celia Lora reitero que de andar con alguien no tiene que publicar con quién es es su vida privada, pues a nadie le debe importar esto.

Asimismo, en un tono más serio, se dijo molesta de que el chisme de Lizbeth Rodríguez haya llegado tan lejos, pues aún no estando en México, ya supo todo lo que se anda diciendo.

“Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo no estoy en el país y la verdad tenía que decir que no, no es cierto, no sé por qué trascendió tanto, por qué se la creyeron”.

Celia Lora