Explota contra Lizbeth Rodríguez, Celia Lora de 40 años de edad por ‘colgarse’ de la fama de su papá con un amorío, estas fueron sus contundentes declaraciones.

Celia Lora dijo sentirse decepcionada de Lizbeth Rodríguez, luego de que fingiera una relación sentimental y asegurara que eran pareja y que estaban muy enamoradas.

Aclaró que el supuesto romance no solo es mentira, si no que Lizbeth Rodríguez se aprovechó de la ocasión en que le presentó a sus padres, Chela y Alex Lora para inventar que eran sus suegros.

Mucho se hablo sobre un supuesto amorío entre Celia Lora y Lizbeth Rodríguez de 29 años de edad, pero mientras una decía que vivían una relación a flor de piel, la otra expresaba que era un show.

Lizbeth Rodríguez es quien insiste que si hubo una relación sentimental entre ambas y que ahora no entiende porque Celia Lora lo niega, algo que le ha generado decepción.

La polémica de Lizbeth Rodríguez esta que arde, pues luego de que la influencer asegurara que tenían un romance, es Celia Lora quien explota contra ella y le dijo de todo.

En un encuentro con la prensa, Celia Lora enfrentó las preguntas de la supuesta relación sentimental con Lizbeth Rodríguez afirmando que no solo es falso.

Sino que siente una profunda traición de alguien a quien consideraba a una amiga, pues invento toda una historia de amor.

Lizbeth Rodríguez afirmó públicamente que ambas eran novias y estaban profundamente enamoradas, pero Celia Lora asegura que dichas afirmaciones son falsas.

Celia Lora manifestó su molestia y desconcierto ante la situación, destacando que la influencer se colgó de la reputación de su padre Alex Lora sin escrúpulos.

La controversia surge después de que Lizbeth Rodríguez presentara a los músicos, Alex Lora y Chela Lora, como si fuesen sus suegros en redes sociales demostrando que su romance con Celia Lora iba en viento en popa.

Agregó que durante el 2023 viajo mucho y aseguro que en todos los viajes realizados, Lizbeth Rodríguez nunca la acompaño, mas bien le llegaban notificaciones de los chismes que realizaba como una supuesta boda.

Asimismo, Celia Lora compartió su frustración y desilusión al enviar un audio a la influencer llorando reclamándole la invención de la historia de su relación y el daño a su privacidad.

“Yo le mandé un audio llorando a la culer*, yo le dije: ´-tú no sabes cómo ha sido mi vida, tú no sabes cómo es que, desde que yo era niña, mis papás no podían ir por mí a la escuela, no podemos ir a comer hasta la fecha´, no tienes una vida normal para que pndja, que según es mi amiga, venga a arruinarlo en un segundo”

Celia Lora