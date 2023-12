Lizbeth Rodríguez anda dolida del corazón desde que Celia Lora la negó: “Yo la amaba”, dice.

A finales de octubre, Lizbeth Rodríguez aseguró que era pareja de Celia Lora y hasta sus famosos padres estaban de acuerdo con la relación.

La conductora aseguró estar muy enamorada de Celia Lora -de 39 años de edad- pero la modelo de OnlyFans no tardó en desmentirla.

Celia Lora aseguró que sólo era amiga de Lizbeth Rodríguez y que su broma se había salido de control; eso rompió el corazón de la presentadora.

Lizbeth Rodríguez estaba muy enamorada de Celia Lora y le rompió el corazón

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez -de 29 años de edad- ya no son ni amigas después de que la modelo negara su romance.

Lizbeth Rodríguez acudió a un evento de Spotify y fue cuestionada sobre su supuesto noviazgo con Celia Lora.

“Me sigue doliendo (...) Yo amo, yo me entrego y es doloroso cuando una persona te sorprende, es cuando digo: ‘Ay Lizbeth, no aprendes’” Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez (@lizbethrodriguezoficial / Instagram)

La conductora mencionó que estaba dolida tras ser negada por Celia Lora y dijo que nunca se termina de conocer a las personas, como le pasó con la modelo.

“Es una etapa que ya se cerró, ya no tengo nada más que decir respecto a ella” Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez ya cerró un ciclo y ya no quiere hablar de Celia Lora, pues ignora la razón por la que negó su amor .

“Yo digo que ella va salir perdiendo porque yo la amaba con todo mi corazón” Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez ya no se acuerda ni del nombre de Celia Lora

La conductora Lizbeth Rodríguez afirma que quedó en ridículo al revelar su relación con Celia Lora, pues ella lo negó todo.

“Sí me tomó por sorpresa, sí me dolió, pero me han pasado cosas peores”, expresó Lizbeth Rodríguez tras su distanciamiento de Celia Lora.

Lizbeth Rodríguez dice que su corazón está destruido por Celia Lora, pero le desea lo mejor.

También dejó claro que ya no quiere hablar de Celia Lora y hasta le cambió el nombre, incluso la desconoció.

Lizbeth Rodríguez y Celia Lora (Especial / Especial)

“No, no, no con la señora Eloisa yo ya no tengo, ni tuve una relación, no la conozco”, dijo muy segura Lizbeth Rodríguez.

Después de expresarle su amor, ahora Lizbeth Rodríguez niega conocer a Celia Lora, pero expresó su respeto por Alex y Chela Lora.

Sin embargo, Chela Lora se mostró molesta con Lizbeth Rodríguez por decir que era novia de Celia Lora y cree que todo lo hizo por fama, pero le salió mal.