El cantante puertorriqueño, Chayanne ya está listo para celebrar con todos sus hijos el Día del Padre, pues ya espera sus “fotos en familia”.

Luego de que el propio Chayanne publicará en sus redes sociales una foto para que sus hijos le den el regalo ideal con ayuda de la inteligencia artificial

“Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia”. Chayanne

Internautas comparten en redes sus “fotos en familia” por el Día del Padre con Chayanne

Tal y como lo pidió Chayanne, los internautas no esperaron al Día del Padre este domingo 21 de junio para sacar sus “fotos en familia”.

Luego de que desde ya la publicación de Chayanne se llenará de miles de respuestas de sus hijos con sus “fotos en familia”, gracias a la inteligencia artificial.

“Te amamos aunque fuiste un padre ausente jajaja”, “feliz día papi Chayanne”, “Gracias papá, te quiero mucho”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer junto a cientos de fotos de papa Chayanne.

Incluso otros hijos más se pusieron creativos que hasta Chayanne terminó siendo papa de los integrantes de BTS, algunos más realizaron las fotos con sus respectivas madres y papá.

Felicidades al papá de México! 😉 pic.twitter.com/KFq3OLqm8j — Verania Crespo (@CrespoVerania) June 20, 2026

¿Papá o papasitos? Hijas de Chayanne ya no saben cómo llamarle

Ante la solicitud de Chayanne y sus “fotos en familia” por el Día del Padre, algunas de sus hijas ya no saben cómo llamarlo, tras cuestionar que ya están en edad de verlo como su “papasito”.

Haciendo que algunas fans de Chayanne en vez de “fotos en familia” con papá, hicieran retratos pero con su “papasito” en cenas románticas y hasta escapando juntos.