El primer capítulo completo en YouTube y en español de la nueva temporada de Hello Kitty and Friends ya está disponible, y trata sobre el baile de otoño de Kuromi y My Melody.

El baile de otoño de Kuromi y My Melody (YouTube)

¿De qué trata el baile de otoño de Kuromi y My Melody, el primer capítulo de la nueva temporada de Hello Kitty and Friends?

En este primer capítulo en YouTube de la nueva temporada de Hello Kitty and Friends, Kuromi está planeando el baile de otoño mientras My Melody está fuera de la ciudad.

En el capítulo de 3:53 minutos de la nueva temporada de Hello Kitty and Friends, Kuromi se siente abrumada por la planeación, pero pone todo su esfuerzo para no decepcionar a My Melody, su mejor amiga.

Al final, logra que el baile de otoño sea un éxito y My Melody llega a tiempo para disfrutar de la fiesta con Kuromi como las mejores amigas que son.