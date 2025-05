¿Cuándo se estrena Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures? Se ha revelado que la temporada 8 llegará a YouTube.

Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures es la serie animada de los personajes de Sanrio, y están a punto de estrenar su temporada número 8.

¿Cuándo se estrena la temporada 8 de Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures?

A través de redes sociales se reveló que la temporada 8 de Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures se estrenará en YouTube próximamente.

Si bien no se reveló una fecha en específico, se adelantó que la temporada 8 de Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures llegará de manera exclusiva a su canal de YouTube:

YouTube/HelloKittyYAmigosMexico

De acuerdo con la publicación, la nueva temporada de Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures tendrá episodios inéditos que serán divertidos para todos los fans.

Es por eso que hay que estar atentos a las publicaciones de los canales oficiales de Hello Kitty para saber cuándo se estrenará la temporada 8.

20 minutos de Hello Kitty and Friends con capítulo de Cinnamoroll se une a la banda (Especial)

Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures lleva 5 años en emisión

Todos los fans de Hello Kitty y de los personajes de Sanrio, saben que ellos tienen una serie animada que se emite a través de su canal de YouTube oficial.

Y recientemente, en sus redes sociales se dio a conocer que la temporada 8 de Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures, está a punto de llegar a su canal oficial de YouTube.

Si bien no dieron una fecha de estreno para la temporada 8 de Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures, cabe mencionar que la serie animada en 2D lleva 5 años en emisión.

Pues la primera temporada de la serie animada Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures, se estrenó en el 2020 en su canal de YouTube.