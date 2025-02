Te compartimos un capítulo corto de Hello Kitty and Friends de YouTube para ver en español.

¿Qué esperar del capítulo de Hello Kitty and Friends donde My Melody y Kuromi se relajan?

En este capítulo corto de Hello Kitty and Friends de YouTube para ver en español, My Melody y Kuromi se relajan en el primer ‘relajatón’ anual.

El evento orquestado por Hello Kitty sugiere cuidar de uno mismo dejando de lado sus preocupaciones.

Sin embargo, estaca actividad no sería tan sencilla como la gatita de Sanrio propone a sus amigos, ya que todos se divierten y disfrutan de maneras distintas.

Especialmente en el caso de My Melody, quien comienza a tener dificultades para relajarse con todas las opciones en las que sus amigos quieren que participe.

Por lo que Kuromi se enfocará en hacer que su amiga pruebe todas las opciones disponibles y al final decida con cuál se siente más cómoda.

Esta ajetreada aventura de My Melody y Kuromi en Hello Kitty and Friends es el capítulo 11 de la cuarta temporada de ‘Hello Kitty and Friends’.

¿Dónde ver el capítulo de Hello Kitty and Friends donde My Melody y Kuromi se relajan?

Si quieres ver cómo My Melody y Kuromi de Hello Kitty and Friends se relajan, puedes hacerlo a través del canal oficial en YouTube:

Este 11 capítulo de la cuarta temporada de ‘Hello Kitty and Friends’, debido a que se encuentra disponible de manera gratuita, puede contar con cortes comerciales.