El mal día de My Melody es el capítulo corto de Hello Kitty and Friends en español que podrás ver en YouTube.

My Melody es uno de los personajes más queridos de Sanrio, y por supuesto aparece en la serie animada de Hello Kitty and Friends.

Es por eso que te dejamos el capítulo corto en español de Hello Kitty and Friends para ver en YouTube sobre El mal día de My Melody.

El mal día de My Melody, capítulo de Hello Kitty and Friends (YouTube)

¿De qué trata el capítulo corto en YouTube de El mal día de My Melody en español?

El capítulo corto que puedes ver en YouTube de El mal día de My Melody, comienza con este personaje despertando de mal humor tras haber tenido una pijamada con Kuromi y Hello Kitty.

Y al principio My Melody no cree que pueda estar de mal humor, ya que usualmente no experimenta ese sentimiento.

Sin embargo, sus amigas Kuromi y Hello Kitty, intentan animar a My Melody intentando averiguar porqué está de mal humor y haciendo de todo para animarla.

Hello Kitty y Kurumi terminaron por llevarla a su casa para que vea sus cosas lindas, pero ni así My Melody logra mejorar su mal humor.

Al final, Hello Kitty termina llamado a todos los amigos de My Melody para que intenten animarla como:

Badtz-Maru

Keroppi

Pompompurin

Cinnamoroll

Cada uno de ellos le lleva bocadillos y pasatiempos fabvoritos para que My Melody se sienta mejor y se vaya su mal humor.

¿Dónde ver el capítulo corto en YouTube de El mal día de My Melody en español?

Como ya se dijo, hay un capítulo corto que trata sobre El mal día de My Melody, en donde Hello Kitty y sus amigos intentan hacerla sentir mejor.

Desde animarla, llevarla a casa y hacerle compañía para que El mal día de My Melody se pase junto con su mal humor.

Este capítulo corto de El mal día de My Melody puedes verlo en YouTube y en español en el canal de ‘Hello Kitty y Amigos Latinoamérica’.

El cual no es necesario que te suscribas para poder ver todos los capítulos, como El mal día de My Melody, el cual cabe aclarar que está dividido en tres partes.

Cada uno de los tres capítulos cortos en YouTube y en español de El mal día de My Melody, dura aproximadamente 3:35 minutos.