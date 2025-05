En el marco del Día del Maestro en México, te traemos el capítulo de Hello Kitty de My Melody enseña a hacer manualidades.

En este capítulo de Hello Kitty, My Melody enseña a hacer manualidades en “CuteTube” a todos sus amigos, aunque su más reciente video tendrá un problema.

¿De qué trata el capítulo de My Melody enseña a hacer manualidades?

El capítulo de Hello Kitty de My Melody enseña a hacer manualidades, que puedes ver en YouTube en el Día del Maestro, presenta la faceta de “Cutetuber” de la conejita.

Resulta que My Melody enseña a hacer manualidades a través de su canal de “CuteTube” que es muy popular, con excepción de su último video.

La conejita se da cuenta que su video tiene un “No me gusta”, lo cual la preocupa mucho, por lo que va corriendo con Hello Kitty.

Le comenta a su mejor amiga lo que pasó y, mientras platican, se da cuenta de que no se puede complacer a todos.

Esto calma a My Melody, más aún cuando gracias a Chococat descubren quién fue la persona que le dio un “No me gusta”.

My Melody enseña a hacer manualidades (Sanrio)

¿Cuál es el origen del Día del Maestro?

El Día del Maestro en México fue establecido desde 1917 por Venustiano Carranza, quien decretó que fuera el 15 de mayo para conmemorar la toma de Querétaro.

Además de celebrar la consolidación de la República, tras 100 años de conflictos armados continuos después de la Guerra de Independencia.

Otra cosa por la que se eligió el 15 de mayo, es porque en esa fecha el Papa Pío XII ratificó a San Juan Bautista de La Salle, como el patrón universal de los educadores.

En México, el Día del Maestro es festivo para trabajadores de la educación, aunque en días previos o posteriores, se realizan toda clase de eventos para celebrar a profesores y profesoras.