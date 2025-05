El 9 de mayo es el Día de Europa, es por ello que les presentamos el capítulo doble de Hello Kitty de El crucero de Kuromi y Sanrio que está en YouTube.

Lo interesante de El crucero de Kuromi y Sanrio es que la conejita diabólica de Hello Kitty nos lleva a lugares peligrosos y extraordinarios.

¿De qué trata El crucero de Kuromi y Sanrio?

En El crucero de Kuromi y Sanrio de Hello Kitty, que puedes ver en YouTube por el Día de Europa, la conejita invita a sus amigos y amigas a unas vacaciones en el mar.

Lo que no saben es que El crucero de Kuromi y Sanrio es más de lo que aparenta, aunque a nadie parece importarle, solo a Keroppi y Badtz Maru.

Ellos no confían en Kuromi, por lo que se van con cuidado con todas sus actividades, como la zona de fantasmas a la que los invita.

Claro que hay cosas que incluso ellos no pueden controlar, como es un remolino gigante al que Kuromi dirige su barco, pues considera que será una gran experiencia para todos.

Algo que no acaba de convencer a Keroppi y Badtz Maru; sin embargo, Hello Kitty y My Melody parece que se la pasan muy bien.

¿Cuál es el origen del Día de Europa?

El Día de Europa se estableció el 9 de mayo como una forma de conmemorar el aniversario de la Declaración Schuman en 1950.

Dicha declaración fue presentada por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, donde estableció las bases de la cooperación entre las naciones de Europa.

Mismas que hacían ver al continente como una unidad, no como una serie de países aislados los unos de los otros.

Siendo también un primer paso para la paz y la unidad de la región, tras la devastación surgida tras dos Guerras Mundiales, en menos de 50 años.

Esta declaración fue lo que años más tarde derivaría en lo que hoy conocemos como Unión Europea.