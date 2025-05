El día de hoy les presentamos una curiosa parodia de Star Wars por parte de las mascotas de Sanrio, nos referimos a Catwars de Hello Kitty.

Si nunca habías oido de Catwars de Hello Kitty, se trata de un capítulo de la serie clásica de la popular gatita blanca, que saliera a finales de la década de los 80’s.

¿De qué trata Catwars de Hello Kitty?

Catwars de Hello Kitty es una curiosa amalgama de la trilogía original de Star Wars; pero con los personajes de Sanrio interpretando a héroes y villanos creados por George Lucas.

Básicamente lo que hace Catwars de Hello Kitty es recorrer algunos pasajes de la trilogía original de Star Wars, para crear una historia nueva.

Donde Hello Kitty es la Princesa Leia, Tuxedo Sam es Luke Skywalker, My Melody es R2-D2, y el papá de Hello Kitty es una fusión entre Yoda y Obi-Wan Kenobi.

Aquí en lugar de usar “La Fuerza” usan “El Pelaje” (The Fur), el cual le da sus habilidades a los personajes para derrotar al malvado Imperio Galáctico.

Aunque aquí es Tuxedo Sam, o sea Luke Skywalker, el que pelea con Darth Vader, que es interpretado por la villana Catnip, y su secuaz, que es encarnado por el perro Grinder.

Catwars de Hello Kitty (Sanrio)

Catwars de Hello Kitty se transmitió a finales de los 80’s

Catwars de Hello Kitty fue uno de los muchos episodios de la caricatura clásica de Sanrio, que hacía parodias de diversas películas, no solo de Star Wars.

La caricatura se llamaba “El Teatro Mágico de Hello Kitty” y se pudo ver en México a finales de los 80’s y principios de los 90’s, con buena aceptación.

Además de Catwars de Hello Kitty, hubo capítulos dedicados a Indiana Jones, El Mago de Oz e incluso a cuentos clásicos como Peter Pan y Caperucita Roja.

Para muchos esta es la versión definitiva de las animaciones de Hello Kitty; aunque no se presentaban a todos sus amigos, las parodias eran bastante divertidas.

Catwars de Hello Kitty (Sanrio)

Con información de YouTube.