Mundo Mezcal 2026 reunirá a productores, expertos y amantes de los destilados de agave los días 17 y 18 de octubre en los Jardines del Restaurante Campo Marte, en la CDMX.

El encuentro ofrecerá degustaciones de mezcal, actividades culturales, experiencias gastronómicas y espectáculos musicales, además de espacios dedicados a la promoción de la industria mezcalera.

Con opciones de acceso general y VIP, el festival busca acercar al público a la riqueza de las bebidas derivadas del agave y a las tradiciones que forman parte de la identidad cultural mexicana.

Mundo Mezcal 2026: precio de los boletos general y VIP

Mundo Mezcal 2026 ofrecerá degustaciones, gastronomía, música en vivo y actividades culturales, con acceso al público de 12:00 a 22:00 horas.

La diferencia entre los boletos general y VIP está en las experiencias adicionales y las áreas disponibles.

La entrada general, denominada Entrada Mezcal, tiene un precio de 250 pesos e incluye acceso a:

zonas de expositores

área gastronómica

música en vivo

degustaciones

un vaso tipo veladora

Es una opción para quienes buscan recorrer el festival, conocer las propuestas de los productores y disfrutar de las actividades incluidas en el acceso.

En tanto, la entrada VIP tiene un precio de 799 pesos e incorpora los beneficios del boleto general, pero agrega acceso a:

zona VIP

área de hospitalidad

sanitarios exclusivos

vaso conmemorativo

cata magistral (sujeta a disponibilidad)

Este acceso está dirigido a quienes buscan una experiencia con servicios diferenciados y la posibilidad de participar en una actividad especializada de degustación.

La organización de Mundo Mezcal 2026 también anuncia una promoción de 2x1 con tarjetas participantes de Banco Azteca, sujeta a condiciones y disponibilidad.

Mundo Mezcal 2026: Actividades para sábado 1y y domingo 18 de octubre

El programa profesional de Mundo Mezcal 2026 comenzó el viernes 16 de octubre con el Congreso del Agave, que contempla conferencias y paneles sobre sostenibilidad, comercialización, empaques y desarrollo económico.

El sábado 17, Mundo Mezcal 2026 tendrá degustaciones, propuestas gastronómicas, actividades culturales y música en vivo. Entre las presentaciones anunciadas destaca Aarón y su Grupo Ilusión, programado de 19:00 a 21:00 horas.

El domingo 18 continuarán las actividades para el público, con experiencias relacionadas con los destilados de agave, gastronomía y espectáculos culturales. Tamaulipas participa como estado invitado, con una muestra de sus tradiciones y productos.

Los boletos de Mundo Mezcal 2026 se venden mediante Fanki. Antes de comprar, se recomienda verificar las condiciones vigentes, los cargos adicionales y la disponibilidad de las catas incluidas en la modalidad VIP.

Cabe señalar que los menores de 12 años ingresan sin costo a Mundo Mezcal 2026, mientras que quienes tengan entre 12 y 17 años deben pagar entrada general e ingresar acompañados de un adulto responsable. La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida a menores de edad.