La edición número 13 de Mezcalfest.mx concluyó con una importante convocatoria en la CDMX, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes para la promoción de la cultura mezcalera, la gastronomía tradicional y el trabajo artesanal.

Durante dos jornadas, el festival reunió a miles de asistentes, productores, cocineras tradicionales, artistas y especialistas en torno a una propuesta enfocada en el comercio justo, la sustentabilidad y la difusión del patrimonio cultural mexicano.

Además, MezcalFest destacó por sus actividades académicas, oferta gastronómica y respaldo directo a maestras y maestros mezcaleros.

Mezcalfest.mx en Club de los Leones, Roma Sur (Cortesía)

Mezcalfest.mx reunió a más de 100 expositores de 16 estados de México

La decimotercera edición de Mezcalfest.mx concluyó con éxito rotundo en el Club de Leones de la CDMX, en Roma Sur.

Durante los días 3 y 4 de octubre, este festival independiente convocó a 4 mil 500 asistentes en un entorno familiar, inclusivo y pet-friendly, cumpliendo exitosamente la premisa ecológica de cero uso de plásticos.

El escaparate cultural contó con la participación de más de 100 expositores procedentes de 16 estados, especializados en destilados, gastronomía, arte y artesanía tradicional.

En sintonía con el comercio justo, la organización otorgó la Beca a Maestros Mezcaleros, cubriendo traslado, hospedaje, viáticos y stand sin costo para los productores tradicionales.

Asimismo, se brindó apoyo colaborativo sin comisiones a más de 25 proyectos en la Zona de Arte.

En el área gastronómica y coctelera, el público disfrutó de la participación de cocineras tradicionales, propuestas de cocina de autor y reconocidas mezcalerías de la Ciudad de México.

Asimismo, las actividades académicas mantuvieron un alto nivel con ponencias magistrales impartidas por especialistas como la Quim. Carmen López, el Ing. Ramón Miranda, el artista Santiago “Vampiro” Espericueta y la investigadora Brenda Olvera.

Se integró infraestructura profesional de audio, iluminación y vigilancia. La oferta musical fue liderada por el colectivo femenino Las Musas Sonideras y cerró con la presentación del productor de Chicago, DJ Daveeed.