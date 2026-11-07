La menstruación y la calidad del sueño mantienen una relación más estrecha de lo que muchas personas imaginan.

De acuerdo con la ginecóloga Leslie Leyva, las variaciones hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual pueden influir directamente en los niveles de energía, el descanso nocturno y el bienestar general.

En entrevista con SDPnoticias, realizada durante la presentación de productos para el cuidado menstrual de Saba, la especialista explicó cómo factores como los cambios hormonales, los hábitos de vida y algunas afecciones ginecológicas pueden impactar la experiencia menstrual y la calidad del sueño de millones de mujeres.

Kit de productos de cuidado menstrual de Saba (Especial )

¿Los problemas ginecológicos pueden afectar el descanso durante la menstruación?

Aunque el ciclo menstrual puede acompañarse de cambios en el descanso, padecimientos ginecológicos como el síndrome de ovario poliquístico y los miomas uterinos, no necesariamente provocan alteraciones del sueño por sí mismos.

Ambientación del evento organizado por Saba (Especial )

La doctora Leslie Leyva, invitada por Saba, explicó que estas condiciones pueden ocasionar modificaciones en el ciclo menstrual. En el caso del ovario poliquístico, algunas pacientes presentan retrasos de varios meses y, posteriormente, sangrados abundantes, acompañados de coágulos y cólicos.

Por su parte, señaló que las mujeres con miomas pueden experimentar menstruaciones abundantes y dolorosas, así como episodios de sangrado y presencia de coágulos. Sin embargo, aclaró que estas condiciones no tienen una relación directa con las dificultades para dormir.

“El sueño en cuanto a estrés, pero un impacto que por tener miomas no duermas bien, eso sí no se relaciona” Leslie Leyva, especialista en ginecología y obstetricia

De esta manera, la doctora distinguió entre las alteraciones menstruales que pueden acompañar a estos padecimientos y los problemas de descanso, cuya relación no debe darse por sentada.

¿Qué producto menstrual es más recomendable: toallas, tampones, copa o disco?

En el mercado existen infinidad de productos que prometen comodidad, máxima absorción y discreción en los días de sangrado.

Una de las preguntas más frecuentes es, precisamente, cuál de todos ellos es el ideal, el mejor o incluso el más seguro a nivel higiene y salud de entre opciones tan diferentes entre sí, pero que cumplen el mismo propósito al final del día.

Mensajes sobre bienestar y cuidado menstrual (Especial )

Entre toallas, tampones, copa o disco, la comodidad de cada mujer se vuelve un tema muy subjetivo, por lo que cada una elige el producto que más se acomode a su estilo de vida, principio al que se apega la doctora Leslie Leyva.

Sin embargo, también agregó un aspecto muy importante, que es el correcto manejo y manipulación de estos productos:

“Lo que yo siempre recomiendo es: no importa lo que uses, trata de usarlo lo mejor que se pueda”. Leslie Leyva, especialista en ginecología y obstetricia

En este sentido, la doctora explicó los cuidados que debemos tener con cualquiera de estos productos.

Entre los cuidados básicos recordó algunos como:

Cambiar toalla sanitaria y tampón cada 4 a 6 horas

Limpiar y guardar en lugares únicos las copas y discos, así como cuidar que no presenten desgaste o rayaduras para evitar la proliferación de bacterias

Manipular los productos menstruales siempre con las manos limpias

En su explicación, la doctora recordó casos de personas que suelen ponerse una toalla sanitaria para todo el día o algunas que incluso olvidan que se colocaron el tampón, siendo estas malas prácticas las que resultan más perjudiciales durante la menstruación.

¿Qué hacer para tener una menstruación más llevadera?

Junto con la alteración de los ciclos de sueño durante la menstruación, se suman otros síntomas como cólicos intensos, ansiedad, dolor en cabeza, piernas y espalda, sensibilidad en lo senos y problemas gastrointestinales.

Productos menstruales presentados durante el evento de Saba (Especial )

Es por estos y sin fin de síntomas más que los días de sangrado durante el ciclo suelen representar los más complicados del mes.

En este caso, para la doctora Leslie Leyva la menstruación es también un reflejo de nuestra salud:

“El ciclo menstrual es un reflejo de cómo estamos por dentro. Muchas veces pensamos que es que te baje cada mes y ya. Pero en realidad es un reflejo y se puede alterar por todo”. Leslie Leyva, especialista en ginecología y obstetricia

Para este punto, explicó que la menstruación responde directamente a factores como la falta de ejercicio, el exceso de actividad física, el estrés, dieta alta en carbohidratos o incluso una dieta muy restrictiva.

Por lo que, aunado a chequeos médicos, la doctora Leslie Leyva recomienda apegarse lo mejor que se pueda a un buen estilo de vida equilibrado.