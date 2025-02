Siendo este 17 de febrero el Día del Inventor Mexicano, es un buen momento para ver el curioso capítulo de Los tutoriales de My Melody de Hello Kitty.

Como su nombre lo indica, Los tutoriales de My Melody muestran a la mejor amiga de Hello Kitty en su faceta como “inventora”, compartiendo sus habilidades en internet.

De hecho parece que es muy famosa, pues la misma gatita menciona algo al respecto cuando se encuentra con la conejita en la cafetería.

Sin embargo, My Melody entra en crisis debido a un problema con su último video, el cual la tiene bastante preocupada.

Los tutoriales de My Melody (Sanrio)

¿De qué trata Los tutoriales de My Melody?

En Los tutoriales de My Melody, capítulo de Hello Kitty que puedes ver por el Día del Inventor Mexicano, la conejita está grabando un nuevo video.

Al parecer los Los tutoriales de My Melody son muy exitosos; sin embargo, su reciente publicación recibió un “No me gusta”, lo cual preocupa a la conejita, pues piensa que hizo algo mal.

Es por ello que su amigo Chococat se pondrá a investigar el origen de ese “No me gusta”, mientras My Melody le cuenta sus penas a Hello Kitty.

Ahí la gatita le menciona que sus videos son muy buenos; sin embargo, también le hace ver que no se puede tener contento a todo el mundo, y lo único que queda es seguir haciendo lo que más le gusta.

Los tutoriales de My Melody (Sanrio)

¿Dónde ver Los tutoriales de My Melody?

Puedes ver Los tutoriales de My Melody en este Día del Inventor Mexicano, a través del canal oficial de Hello Kitty en YouTube.

Lo mejor de todo es que Los tutoriales de My Melody está en español para América Latina, pues se trata de la cuenta de Hello Kitty para dicho territorio.

Además se trata de un capítulo corto que puedes ver en cualquier momento del día, pues dura apenas 3:47 minutos, contando los créditos.

Toma en cuenta que este capítulo no lo puedes encontrar en plataformas de streaming, pues está pensado para YouTube de manera exclusiva.

Con información de YouTube.