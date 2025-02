No te pierdas Hello Kitty y la ultra fiesta de la amistad, el capítulo completo en YouTube y español con temática de San Valentín para ver el 14 de febrero.

Estamos a nada de celebrar el Día de San Valentín; si quieres armar un plan divertido, te damos una idea.

Reúnete con todos tus amigos el 14 de febrero y vean juntos la serie de Hello Kitty.

Especialmente, el episodio Hello Kitty y la ultra fiesta de la amistad que tiene una historia con temática de San Valentín.

Si no has visto dicho capítulo, acá te contamos más detalles para que lo veas en un buen maratón de Hello Kitty.

Hello Kitty y la ultra fiesta de la amistad, capítulo con temática de San Valentín (Especial)

¿De qué trata Hello Kitty y la ultra fiesta de la amistad? El capítulo completo está en YouTube

Hello Kitty y la ultra fiesta de la amistad nos presenta una tierna trama.

Esto porque vemos que todos los personajes de Sanrio se encuentran en la casa de My Melody.

Ahí, se enteran que es el Día de la Amistad y la velada transcurre con normalidad.

Sin embargo, My Melody está preocupada por la limpieza de su casa, más cuando llega Pompompurin y comienza a derramar salsa de unos tacos que se come.

Dicha situación genera algo de ansiedad en My Melody, quien no quiere enojarse con sus amigos, no obstante, Kuromi llega para ayudarla.

Kuromi le dice a su amiga que puede establecer límites con sus amigos de forma amable y firme al mismo tiempo.

Por lo que My Melody puede decirle a Pompompurin que use un plato para no manchar su casa y seguir con la fiesta.

Incluso My Melody prueba esa nueva forma de relacionarse con sus amigos pidiéndole a Badtz-Maru que no toque sus orejas porque no le gusta.

La trama de Hello Kitty y la ultra fiesta de la amistad enseña a los más pequeños a relacionarse con sus amigos de manera efectiva y establecer límites.

¿Dónde ver en YouTube Hello Kitty y la ultra fiesta de la amistad, el capítulo con temática de San Valentín?

El canal de YouTube Hello Kitty y Amigos Latinoamérica tiene el episodio Hello Kitty y la ultra fiesta de la amistad.

Nosotros te compartimos el video con temática de San Valentín para que los disfrutes de inmediato.