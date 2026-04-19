Cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson, una fecha dedicada a homenajear a la familia amarilla creada por Matt Groening que, desde hace más de tres décadas, se convirtió en un ícono global de la televisión.

Es por eso que te dejamos estas 19 frases de Homero Simpson para poder celebrar el Día Mundial de los Simpson.

19 frases de Homero Simpson para celebrar el Día Mundial de Los Simpson

Como ya se reveló, cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson, y aunque origen de esta celebración se remonta a 2017, aún sigue estando vigente.

Es por esto que te dejamos estas icónicas frases de Homero Simpson para celebrar esta efeméride que es festejada por miles de fanáticos alrededor del mundo:

“Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.” “Cerveza… la causa y la solución de todos los problemas.” “Operador, deme el número para el 911.” “¿Para qué aprender, si puedo inventar?” “Hijo, si realmente quieres algo en esta vida, tienes que luchar por ello… ahora silencio, van a anunciar los números de la lotería.” “La culpa es mía… yo pongo las reglas y las rompo.” “Normalmente no rezo, pero si estás ahí, por favor sálvame, Superman.” “No soy una mala persona. Trabajo duro y amo a mis hijos. ¿Por qué debo pasar media vida escuchando cómo me odian?” “Lisa, los vampiros son inventados, como los duendes, los gremlins y los esquimales.” “Cuando miro las caras sonrientes de los niños, solo sé que están pensando en golpearme con algo.” “Oh, Marge, tres hijos y ningún dinero… ¿por qué no pude tener ningún hijo y tres dinero?” El alcohol no resuelve tus problemas… pero tampoco lo hace la leche.” “Soy tan inteligente, que a veces no entiendo ni una sola palabra de lo que digo.” “Nunca digas cualquier cosa a menos que estés seguro de que todos piensan igual.” “¡Pequeño demonio!” “¿Qué podría salir mal?” “¡Estoy en forma! Redondo es una forma.” “¡Cállate, cerebro! Ahora tengo amigos, ya no te necesito.” “Si algo es difícil de hacer, entonces no vale la pena hacerlo.”

Cabe mencionar que el Día Mundial de Los Simpson comenzó a conmemorarse por los 30 años del estreno de la serie, siendo una iniciativa impulsada por la agencia española PR Garage.