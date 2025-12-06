Hoy 6 de diciembre es Día del Mesero en México, así que te compartimos algunas frases emotivas que puedes compartir para recordar la importancia de su trabajo.

A 12 años de que la Cervecería Cuahtémoc Moctezuma y otras decidieran reconocer la labor de los meseros, te compartimos las siguientes 11 frases para agradecer su trabajo:

Hoy celebramos la pasión de quienes sirven con alegría El servicio y la calidad hasta su plato Su pasión por servir es nuestra mejor recompensa El arte de servir es el arte de hacer sentir a la gente feliz Feliz día del mesero. Gracias por su trabajo duro y dedicación ¡Felicitaciones a todos los meseros que brindan un servicio excepcional con una sonrisa y profesional! Hoy celebramos a quiénes son el alma de la experiencia en nuestro restaurante Gracias por ser parte de nuestros momentos especiales Su servicio es un ingrediente esencial de nuestra experiencia Son ustedes quienes dan vida y alegría a cada plato Donde el buen servicio es un ingrediente esencial

Mesero (Petr Sevcovic/Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día del Mesero? Para México hay una fecha especial

El 6 de diciembre se celebra el Día del Mesero en México, pero ¿a qué se debe? La iniciativa privada fue quien promulgó el día en 2013.

Fue Cuauhtémoc Moctezuma, la Secretaría de Turismo del Distrito Federal (DF, ahora CDMX), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) y la Asociación de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, fueron quienes instauraron el día.

El objetivo del Día del Mesero en México fue reconocer la labor que tienen estos en la industria restaurantera.