Hoy 13 de noviembre en las efemérides se celebra el Día Mundial de la Bondad.

Fecha por la que te tenemos 15 frases para dedicar hoy 13 de noviembre un feliz Día Mundial de la Bondad:

“El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad”. Ludwig van Beethoven “Hay dos maneras de difundir la luz: ser la vela o el espejo que la refleja”. Edith Wharton “Vuestra gentileza nos obligará más de lo que vuestra fuerza nos moverá a la gentileza”. William Shakespeare “La bondad es una cadena de oro que enlaza a la sociedad”. Johann Wolfgang von Goethe “Una sonrisa cálida es el lenguaje universal de la bondad”. William Arthur Ward “La bondad es una cualidad que se puede practicar incluso sin tener en cuenta las propias imperfecciones”. Jane Austen “La bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver”. Mark Twain “Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se desperdicia jamás”. Esopo “Hay dos maneras de difundir la luz: ser la vela o el espejo que la refleja”. Edith Wharton “La bondad es la determinación de la voluntad para hacer bien a los demás”. Nicola Abbagnano (basado en Aristóteles) “Todo acto de bondad regresa a nosotros”. Mahoma “La bondad es la única inversión que nunca falla.” Henry David Thoreau “La bondad empieza por uno mismo.” -Marco Aurelio (citado como un principio estoico) “Un poco de bondad de persona a persona es mejor que un amor inmenso por toda la humanidad”. Richard Carlson “El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien...”. Jesús de Nazaret

Día Mundial de la Bondad (Especial / Especial)

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Bondad hoy 13 de noviembre?

El Día Mundial de la Bondad se celebra cada 13 de noviembre desde 1998, tras el Movimiento Mundial de la Bondad en Tokio, Japón.

Con el cual se buscaba promover la bondad en todo el mundo como ese vínculo positivo que busca dar buenas acciones para la comunidad mundial.