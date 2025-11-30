Hoy 30 de diciembre es Día del Influencer en las efemérides y conmemoraciones que celebra a todos los creativos en las redes sociales.

Por lo que te tenemos 10 frases para dedicar a tu influencer favorito este 30 de noviembre y desearle un feliz Día del Influencer:

“El marketing ya no se trata de lo que haces, sino de las historias que cuentas”. Seth Godin “No uses Social Media para impresionar a la gente, úsalo para impactarlos”. Dave Willis “El éxito parece ser en buena parte cuestión de perseverar después de que otros hayan abandonado”. William Feather “Las conversaciones ocurren estés presente o no”. Silvia Pencak “La gente influye en la gente. Nada influye en la gente más que la gente”. Susan Wojcicki “Las redes sociales pueden brindar beneficios a algunos jóvenes al brindar una comunidad positiva y conexión con otras personas que comparten identidades, habilidades e intereses”. National Institutes of Health (NIH) “No vayas donde guía el camino. Ve donde no hay camino y deja huella”. Ralph Waldo Emerson “Tu actitud, no tu aptitud, determina tu altitud”. Zig Ziglar “Un verdadero influencer no se mide en seguidores, sino en impacto positivo y legado humano”. Luis Manuel Rivera “Tu red es tu filtro”. Don Tapscott y Anthony D. Williams

Día del Influencer (Pinterest )

¿Por qué se celebra el Día del Influencer el 30 de noviembre?

El Día del Influencer es celebrado cada 30 de noviembre a partir de la iniciativa promovida por la agencia de marketing Hallo y Prensanet, que nació en 2016 en Argentina.

La fecha del Día del Influencer tiene como objetivo celebrar a todos aquellos que comunican, influyen o dejan un aporte a través de las plataformas digitales.