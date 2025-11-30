Hoy 30 de diciembre es Día del Influencer en las efemérides y conmemoraciones que celebra a todos los creativos en las redes sociales.
Por lo que te tenemos 10 frases para dedicar a tu influencer favorito este 30 de noviembre y desearle un feliz Día del Influencer:
- “El marketing ya no se trata de lo que haces, sino de las historias que cuentas”. Seth Godin
- “No uses Social Media para impresionar a la gente, úsalo para impactarlos”. Dave Willis
- “El éxito parece ser en buena parte cuestión de perseverar después de que otros hayan abandonado”. William Feather
- “Las conversaciones ocurren estés presente o no”. Silvia Pencak
- “La gente influye en la gente. Nada influye en la gente más que la gente”. Susan Wojcicki
- “Las redes sociales pueden brindar beneficios a algunos jóvenes al brindar una comunidad positiva y conexión con otras personas que comparten identidades, habilidades e intereses”. National Institutes of Health (NIH)
- “No vayas donde guía el camino. Ve donde no hay camino y deja huella”. Ralph Waldo Emerson
- “Tu actitud, no tu aptitud, determina tu altitud”. Zig Ziglar
- “Un verdadero influencer no se mide en seguidores, sino en impacto positivo y legado humano”. Luis Manuel Rivera
- “Tu red es tu filtro”. Don Tapscott y Anthony D. Williams
¿Por qué se celebra el Día del Influencer el 30 de noviembre?
El Día del Influencer es celebrado cada 30 de noviembre a partir de la iniciativa promovida por la agencia de marketing Hallo y Prensanet, que nació en 2016 en Argentina.
La fecha del Día del Influencer tiene como objetivo celebrar a todos aquellos que comunican, influyen o dejan un aporte a través de las plataformas digitales.