Hoy 17 de noviembre en las efemérides y conmemoraciones se celebra Día Internacional de los Estudiantes.

Fecha por la que te traemos 15 frases inspiradoras para que este 17 de noviembre celebres un Feliz Día Internacional de los Estudiantes

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. Nelson Mandela. “Estudia el pasado si quieres intuir el futuro”. Confucio “Aprender algo en la vida a través del hacer desarrolla, cultiva y fortalece mucho más que aprender solo a través de la comunicación de ideas”. Federico Fröbel “La educación no es un proceso lineal, sino una red de relaciones”. Francesco Tonucci “Quien enseña a otros, se enseña a sí mismo”. Juan Amos Comenio “No importa tanto que uno sepa mucho, sino que sepa algo bien; no que sepa algo de memoria, sino que lo entienda; no que le importe todo un poco, sino que le preocupe algo de verdad”. Janusz Korczak “La educación solo es aceptable si se articula desde la libertad”. Philippe Meirieu “Lo que está en juego en la educación es el mundo”. Jorge Larrosa “Sin estudiar enferma el alma”. Séneca “La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo”. Mahatma Gandhi “Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo”. B. B. King “El único lugar en el que el éxito viene antes que el trabajo es el diccionario”. Vidal Sassoon “El éxito depende del esfuerzo”. Sófocles “Siempre eres un estudiante, nunca un maestro”. Conrad Hall “La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón.” Donald M. Henry

Día Internacional de los Estudiantes (Pinterest)

¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Estudiantes este 17 de noviembre?

Fue la Unión Internacional de Estudiantes creada en el año 1941 que declaró el 17 de noviembre Día Internacional del Estudiante.

Fecha que se originó en 1939, cuando el 28 de octubre de ese mismo año fue asesinado Jan Opletal, un estudiante de Medicina a causa de la invasión nazi ocurrida en Checoslovaquia.