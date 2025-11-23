15 frases para celebrar el Día de la Palabra con quienes más quieres

Hoy 23 de noviembre en las efemérides y conmemoraciones se celebra el Día de la Palabra.

Por lo que te tenemos 15 frases sobre las palabras para celebrar el Día de la Palabra con quienes más quieres:

“La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha”. Michel de Montaigne “La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga”. Mark Twain “Puedes acariciar a la gente con palabras”. Francis Scott Fitzgerald “Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”. Julio Cortázar “Las palabras son la vestidura de los pensamientos”. Samuel Johnson “Habla para que yo te conozca”. Sócrates “El arte de la oratoria es la aplicación de la razón para la dirección de la palabra”, Platón “Nunca como hoy ha sido tan grande el poder de la palabra, no es cierto que la imagen pueda extinguirlas, al contrario, las potencia, nunca hubo tantas palabras con tanto alcance como en la vida actual”. Gabriel García Márquez “La palabra es el espejo del alma”. Ludwig Wittgenstein “Las palabras son el más poderoso narcótico empleado por la humanidad”. Rudyard Kipling “Las palabras tienen el poder de destruir y de sanar. Cuando las palabras son perfectas, la imperfección desaparece”. Buda “Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice”. Peter Drucker “El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo”. James Humes “Una palabra bien escogida puede economizar no sólo cien palabras, sino cien pensamientos”. Herbert Spencer “La palabra es el más poderoso medio de la humanidad para construir puentes de entendimiento o muros de separación”. Proverbio popular

¿Por qué se celebra el 23 de noviembre el Día de la Palabra?

Cada 23 de noviembre se celebra el Día de la Palabra, fecha que fue elegida por la inauguración del Museo de la Palabra en Toledo, España.

El objetivo del Día de la Palabra es fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo a través del diálogo y sus palabras.