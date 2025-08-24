El 24 de agosto empiezan las rondas principales del US Open 2025 de Tenis; para celebrarlo, les traemos el capítulo de Hello Kitty y Keroppi juegan tenis.

Este episodio es bastante curioso, aunque Hello Kitty y Keroppi juegan tenis, la realidad es que usan unas reglas bastante especiales.

¿De qué trata Hello Kitty y Keroppi juegan tenis? El episodio de YouTube

Hello Kitty y Keroppi juegan tenis, que puedes ver por el inicio del US Open 2025 de Tenis, nos muestra a la gatita y su amigo en una cancha en un partido amistoso.

Lo curioso cuando Hello Kitty y Keroppi juegan tenis, es que la pequeña rana reconoce que no sabe las reglas de ese deporte, por lo que es muy malo.

Esto queda demostrado cuando varias pelotas que manda Hello Kitty se quedan sin contestación por parte de Keroppi; aunque eso no le molesta, de todas formas se divierte.

Sin embargo, para estar en igualdad de condiciones, Keroppi decide cambiar la raqueta por un bat de beisbol, pues él es un experto en ese deporte.

Gracias a esto, ahora puede jugar mejor con su amiga; aunque no sea la manera correcta, parece que no importa mientras se pasen un buen rato.

Hello Kitty y Keroppi juegan tenis (Sanrio)

¿Cuál es el origen del US Open 2025 de Tenis?

El US Open 2025 de Tenis viene de una larga tradición, ya que el primer torneo de este ramo se llevó a cabo en 1881 en Rhode Island, Estados Unidos.

Solo para miembros de la Asociación Nacional de Tenis, aunque al principio solo jugaban hombres, posteriormente en 1887, se creó el torneo para mujeres.

Fue hasta 1968 que inicio lo que se conoce como “Era Abierta”, donde cualquier persona que fuera profesional del deporte, podía competir sin ningún problema en cualquier categoría.

Aunque el US Open 2025 de Tenis inició formalmente el 18 de agosto, la fase principal dará comienzo el 24 del mismo mes con los partidos de singles de hombres y mujeres.

La final femenil se dará el 6 de septiembre, mientras que la varonil hará lo propio el 7 del mismo mes.