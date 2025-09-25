Hoy 25 de septiembre en las efemérides se conmemora el Día del Farmacéutico para celebrar a todos los químicos farmacéuticos o boticarios.

Razón por la que te traemos 15 frases para dedicar hoy 25 de septiembre un feliz Día del Farmacéutico.

En el Día del Farmacéutico, hoy 25 de septiembre celebra a todos esos profesionales en la rama de la medicina y química con estas con estas 15 frases que te dejamos a continuación:

Es fácil conseguir mil recetas, pero difícil conseguir un solo remedio. Escribano sin escribanía y farmacéutico sin farmacia, nada significan. Quien toma medicinas y descuida la dieta desperdicia la habilidad de sus médicos. Los venenos y los medicamentos suelen ser la misma sustancia administrada con diferentes propósitos. Las palabras son una medicina para el alma que sufre. Detrás de cada medicamento hay un farmacéutico velando por tu bienestar. El buen boticario ha de tener ciencia, conciencia, capital. Medicina sólo hay una, y es efectiva cuando tiene una evidencia científica detrás que la respalde. Sería fantástico que el médico tuviera la posibilidad de experimentar en sí mismo diversas medicinas. Comprendería la acción de los medicamentos de un modo muy distinto. La sonrisa es la mejor medicina para el alma. Una colección de pensamiento debe ser una farmacia donde se encuentran remedios para todos los males. La medicina sólo puede curar las enfermedades curables. Es mucho más importante conocer qué paciente tiene la enfermedad y qué clase de enfermedad tiene el paciente. La fórmula de la felicidad son todas esas cosas invisibles a los ojos que al mezclarse llenan el alma.

¡Feliz Día del Farmacéutico! 15 frases para dedicar hoy 25 de septiembre (Pinterest)

¿Por qué se celebra el Día del Farmacéutico hoy 25 de septiembre?

Establecida por la Federación Internacional Farmacéutica o FIP, por sus siglas en inglés, cada 25 de septiembre se celebra el Día del Farmacéutico.

Fecha que tiene como objetivo promover y apoyar la labor en la prevención de enfermedades de los profesionales en la farmacéutica.