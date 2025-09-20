Este 20 de septiembre se celebra el Día de Batman, superhéroe de DC Comics, por lo que te dejamos estas 10 frases de Bruce Wayne para dedicarlas.

Y es que el Día de Batman se celebra en conmemoración de la Comic Con de San Diego cuando los fans festejaron el 75 aniversario del superhéroe de DC Comics.

10 frases de Bruce Wayne para dedicar en el Día de Batman este 20 de septiembre

“No es quién eres por dentro. Son tus actos los que te definen”. “La venganza no cambiará el pasado, el mío ni el de nadie más. Tengo que ser más. La gente necesita esperanza. Saber que alguien está ahí para ellos”. “La noche es más oscura justo antes del amanecer”. “Esta ciudad acaba de mostrarte que está llena de gente dispuesta a creer en el bien.” “A veces, la locura es la que hace lo que somos.” “O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en villano.” “Nuestra mayor gloria no consiste en no caer nunca... sino en caer y levantarnos constantemente”. “Si matas a un asesino, la cantidad de asesinos en la sala sigue siendo la misma”. “La locura, como bien sabes, se parece mucho a la gravedad: solo necesitas un pequeño empujón.” “No puedes ser un héroe si solo te preocupas por ti mismo.”

Batman Day (DC Comics)

¿Por qué se celebra el Día de Batman este 20 de septiembre?

El Día de Batman es una celebración surgida en la Comic Con de San Diego, pues los fans celebraron la 75º aparición de Batman en los cómics.

Pero, ante la gran convocatoria, DC Comics movió el Día de Batman para septiembre.

Es por eso que ahora de manera anual, el Día de Batman se celebra cada tercer sábado de septiembre; en este 2025, toca festejarlo este sábado 20 de septiembre.